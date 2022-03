Huelga de los letrados de Justicia los días 9 y 10 de marzo

Los Letrados de la Administración de Justicia, directores de los juzgados, oficinas judiciales y tribunales están convocados a la huelga los próximos 9 y 10 de marzo, y 5,6 y 7 de abril por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), que se han adherido.

Según los convocantes, el diseño de la justicia actual es low cost y "un servicio público de calidad necesita profesionales adecuadamente retribuidos y considerados". De este modo, solicitan el reconocimiento de una negociación colectiva propia porque sus asociaciones y sindicatos "no se incluyen en las mesas de negociación y las cuestiones fundamentales que nos afectan profesionalmente se están discutiendo por los sindicatos generalistas, que no sólo no defienden nuestros intereses sino que además se utiliza esta situación injusta para sacar ventajas en favor de sus representados y en detrimento de nuestros intereses", señalan en su comunicado.

Asimismo, explican que el "carácter directivo y las funciones singulares" de este cuerpo "justifican un marco de negociación colectiva propio". Además, es el único grupo de la Administración Pública que no depende de las autonomías, sino del Ministerio de Justicia.

Otra de las reivindicaciones es la adecuación salarial. Según informan en un comunicado, la gran reforma de la Administración de Justicia que se llevó a cabo en el año 2009 se apoyó en los Letrados de la Administración de Justicia para agilizar y modernizar el funcionamiento de las oficinas judiciales trasladando muchas de las competencias que antes eran de los jueces a los letrados. "En el 2009 se nos dijo que la situación económica del país no permitía en ese momento la compensación por las nuevas funciones asumidas. Diez años después, el Ministerio de Justicia no nos ha adecuado todavía el sueldo a las nuevas funciones que se nos otorgaron".

A pesar de que la Ley de Presupuestos Generales del estado 2021 obligó al Ministerio de Justicia a negociar la adecuación salarial; éste no ha atendido esa orden parlamentaria.