El Ivi, líder de una “empresa delictiva” convertida en su “medio de vida”

El delincuente conocido como el Ivi, con 40 detenciones en su historial, es el cabecilla de una “asociación” en la que las actividades ilícitas son “su medio de vida y constituyen una suerte de empresa delictiva”, según el atestado de la Policía referente a su última detención, cuando su banda presuntamente dejó paralítico a un hombre al que apuñalaron.

En el atestado entregado al juzgado de instrucción 11, dice la Policía que “la relación de estas personas entre sí se desarrolla en el contexto de la comisión de actividades delictivas, con separación expresa de funciones y una actividad mantenida en el tiempo, teniendo el ilícito como su medio de vida”.

El cabecilla sería Iván H.P. alias el Ivi, con 40 detenciones anteriores, y como integrantes figurarían algunos de los investigados por la agresión al hombre que quedó paralítico en enero pasado: su tío José Luis P.C., que tiene 20 detenciones anteriores, Francisco Javier P.O, con 19 arrestos anteriores, y Vicente C.L., con diez antecedentes.

Las últimas detenciones del Ivi fueron en abril de este año por tráfico de drogas -asunto por el que cumple prisión provisional- y en noviembre de 2018 por robo con fuerza en las cosas.

En marzo pasado, varios presuntos integrantes de la banda fueron detenidos en Fuengirola y el 30 de ese mes se produjo la detención en Granada de tres miembros del mismo clan, dos por tenencia de armas de fuego y un tercero porque pesaba sobre él una reclamación judicial.

Cuatro testigos protegidos dejarán de colaborar si se les conoce

La banda del Ivi está acusada de haber dejado paralítico a un hombre con el que se pelearon el 27 de enero de 2019 en una discoteca del polígono Nuevo Torneo de Sevilla. Según la Policía, cuando estaba malherido y sangrando en el suelo, lo metieron en el maletero de un coche con intención de tirarlo al río, pero desistieron ante la presencia e insistencia de los testigos.

El atestado afirma que fue posible esclarecer lo sucedido gracias al testimonio de cuatro testigos presenciales. Pero estos testigos “manifiestan temor hacia las personas implicadas y no deseaban colaborar por temor a represalias”. Solo declararon bajo la condición de ser testigos protegidos y “si no se mantiene esta protección no colaborarán en el juicio”, afirma la Policía.