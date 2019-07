José Joaquín Gallardo gana el VI Premio Procuradora Ascensión García Ortiz

Autoridades, miembros del Poder Judicial y de la Administración de Justicia, magistrados, jueces, fiscales, letrados y representantes del ámbito político y empresarial, acudieron a la entrega del VI Premio Procuradora Ascensión García Ortiz, otorgado anualmente por el Colegio de Procuradores de Sevilla a aquellas personas o instituciones que se hayan significado por una brillante trayectoria profesional y humana y que este año ha recaído en el ex decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo.

Durante el acto, enmarcado en la tradicional cena anual colegial con motivo de los actos por la celebración de la patrona, la Virgen del Carmen, el premiado ha mostrado su eterno agradecimiento por este galardón. "Cuando me anunciaron la concesión de este premio no solo me sentí agradecido, me sentí, sobre todo, profundamente emocionado, pues es una forma de estar más cerca de Ascen, a la que tanto queríamos quienes la conocíamos y a la que tanto hemos llorado todos, tras aquella maldita madrugada del 30 de enero de 1998", afirmó emocionado.

De igual forma, quiso mostrar su cercanía y apoyo a los procuradores, "mi segundo Colegio" señaló. "Siempre he considerado a la Procura como una profesión hermana de la Abogacía y fundamental para posibilitar la realización de la Justicia, por eso, cuando ha sido menester no he tenido el mínimo problema en defender dicha profesión, esencial en el ámbito judicial sin ambages, con plena consciencia de que no defendía solo intereses corporativos vuestros, sino también los intereses del servicio jurídico de la justicia y de los ciudadanos en general", concluyó Gallardo.

Por su parte, la decana del Colegio de Procuradores de Sevilla, Isabel Escartín, durante su discurso ha querido tender la mano al nuevo equipo de gobierno de Justicia de la Junta de Andalucía, “para buscar y concretar las mejoras que la justicia necesita y ante los retos como la justicia gratuita y el turno de oficio, reclamado las reformas necesarias para obtener unos calendarios de pago y compromisos de abono “en prontos tiempos, razonables y que se cumplan”

De igual forma, ha señalado como necesario, el incremento de las cantidades recortadas en su día a los Colegios en los gastos de infraestructura, “que sufragamos en gran medida con cuotas colegiales”, así como la mejora de las retribuciones por las actuaciones profesionales “para dignificar esta necesaria labor, tan esencial para la tutela judicial efectiva”.

Ante el desafío de la Ciudad de la Justicia, la decana de los procuradores de Sevilla ha comentado que ha de tener “visión de futuro” para que pueda perdurar y que la base de esas altas miras sea dar un mejor servicio a la ciudadanía, poniendo el acento en garantizar la accesibilidad, con unas comunicaciones a la altura de lo que Sevilla y los justiciables merecen, de modo que las nuevas y necesarias redes de comunicación estén plenamente instauradas al momento de su inicio.

“Una Ciudad de la Justicia no puede hacerse mediante disgregación de órganos y servicios judiciales, por lo que habrán de removerse cuantos obstáculos existan para lograr que, a salvo de algún enclave excepcional y emblemático, esté ubicada en una zona próxima y conjunta, para ser una verdadera Ciudad de la Justicia, única, accesible y moderna”, concluye Escartín.

Sobre el premiado, Escartín ha querido destacar sus méritos innumerables, con media vida dedicada a la defensa de la Abogacía, de los derechos de la ciudadanía y la de la Justicia con matrícula de honor. “Es un referente de excelencia institucional, también de rigor profesional, y lo borda su calidad humana”.

Este galardón nació “para perpetuar en el presente a nuestra amiga y compañera Ascen y a su marido Alberto, que continúan viviendo en nosotros y en los valores que representan. Ellos y su familia laten en el alma de todos los procuradores”, señaló la decana.

Entrega de Insignias

Asimismo, durante el acto, se homenajeó a una serie de procuradores sevillanos que cumplen 25 y 40 años de ejercicio profesional, mediante diploma e insignia del Consejo General de Procuradores de España e Insignia de Oro del Colegio de Procuradores de Sevilla, por su labor diaria, ejemplo de eficiencia y compañerismo.