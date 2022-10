Juzgan a un individuo por exhibirse delante de los hijos menores del torero Francisco Rivera

Un juzgado de Instrucción de Sevilla ha abierto juicio oral con un individuo que está acusado de un delito continuado de exhibicionismo y provocación sexual, por haberse exhibido delante de los hijos menores de edad del torero Francisco Rivera Ordóñez.

Los hechos se remontan a julio de 2020, cuando el acusado, Andrés D. P. de la R. fue sorprendido mientras se masturbaba delante de los hijos menores del torero, ambos menores de edad, en la zona de los jardines de Murillo de Sevilla. El hecho se había repetido en varias ocasiones y las empleadas del hogar que estaban al cuidado de los menores, así como otras personas que lo habían presenciado, le dijeron al individuo que parase en su actitud.

Como el investigado continuaba exhibiéndose, las empleadas comentaron al diestro lo que estaba sucediendo, por lo que Francisco Rivera se presentó en una ocasión en el parque y le recriminó a esta persona los actos de exhibicionismo ante los menores, según han explicado a este periódico fuentes del caso, que añadieron que el individuo la perecer intentó agredir al torero, pero acabó marchándose del parque.

El torero denunció los hechos y el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha abierto juicio oral contra Andrés D. P. de la R., quien a su vez denunció por supuestas lesiones al torero. Sin embargo, la Fiscalía considera que no hay constancia de la agresión del diestro al investigado, puesto que entre otras cosas no se ha podido acreditar que las lesiones se produjeran durante aquel incidente puesto que el parte de lesiones tiene fecha posterior al día en que ocurrieron los hechos, por lo que no formula acusación alguna contra Francisco Rivera.

La Fiscalía sí acusa, en cambio, a Andrés D. P. de la R. de un delito continuado de exhibicionismo y provocación sexual del artículo 185 del Código Penal, por el que solicita una condena de una multa de 24 meses a una cuota diaria de seis euros, lo que hace un total de 4.320 euros, al tiempo que reclama una indemnización de 1.000 euros para las dos víctimas menores de edad en concepto de daño moral.

Por su parte, la acusación particular que ejerce el torero reclama una condena de un año de prisión y pide la misma indemnización para los dos menores. El abogado Joaquín Moeckel, que representa a Francisco Rivera, se ha quejado de que la falta de vigilancia policial en los parques donde hay tantos menores para evitar que se produzcan hechos como los investigados. "Es muy típico que estos delitos se cometan ante menores, por lo que sería interesante que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tuvieran mayor vigilancia en los parques", ha asegurado Moeckel.

Tras la apertura de juicio oral, el caso contra este presunto exhibicionista ha sido enviado a reparto a los juzgados de lo Penal de Sevilla y está a la espera de que se fije una fecha para la celebración del juicio.