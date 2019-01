El padre de Marta insinúa que el comisario Villarejo conoce documentación del caso

Antonio del Castillo, padre de Marta, la joven asesinada el 24 de enero de 2009 en Sevilla, ha publicado un enigmático tuit en la red social twitter en el que insinúa que el ex comisario de la Policía Nacional José Villarejo, que en los últimos tiempos ha sacado a la luz numerosas grabaciones polémicas sobre políticos y distintas personalidades, tiene conocimiento de aspectos relacionados con el asesinato de la joven sevillana.

Del Castillo asegura en ese tuit que "a ver cuando le toca a Villarejo decir lo que había en la documentación sobre Marta del Castillo, en el tiempo que se hizo cargo Eugenio Pino", el que fuera número 2 de la Policía.

A ver cuando le toca a Villarejo decir lo que había en la documentación sobre Marta del Castillo, en el tiempo que se hizo cargo Eugenio Pino. Estoy a la espera. pic.twitter.com/fiVjDQMq53 — Antonio del Castillo (@kastillo62) 22 de enero de 2019

El padre de Marta parece referirse a la petición que a principios de 2017 realizó el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a la Policía Nacional para que le enviase informes sobre los atentados del 11-M, el caso Faisán o el asesinato de Marta del Castillo y que hasta ese momento no habían aparecido. No obstante, el ministro ya apuntó que sobre Marta no parece que existiera ningún informe.