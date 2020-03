Mujeres y Derecho, una relación muy reivindicativa: Clara Campoamor y Victoria Kent a Soledad Cazorla y Aurora León

La llegada de las mujeres a las facultades de Derecho pasaron de la clandestinidad de Concepción Arenal, que tuvo que acudir a las clases disfrazada de hombre hasta la alta presencia de mujeres en los grados universitarios relacionados con las leyes. Ellas han sido luchadoras por la igualdad en diferentes épocas y ámbitos sociales.

Concepción Arenal

Nació el 30 de enero de 1820 en El Ferrol y es una de las primeras activistas contra la injusticia social. En una época donde la educación era un lujo tenía claro que había que "abrir escuelas para cerrar cárceles". Propuso una función educativa del sistema penitenciario que reformase al delincuente en lugar de castigarlo. Fue una de las pioneras del feminismo en España. Una de sus máximas era: "si las mujeres tienen los mismos deberes que los hombres, les corresponde los mismos derechos".

Su primera obra sobre los derechos de la mujer es La mujer del porvenir (1869) en la que critica las teorías que defendían la inferioridad de las mujeres basada en razones biológicas.

Clara Campoamor

Para Clara Campoamor, nacida en 1888, el feminismo es "una protesta valerosa de todo un sexo contra la positiva disminución de su personalidad". Tras licenciarse en Derecho en tan solo dos años, fue la segunda mujer en la historia de España en ser miembro de un Colegio de Abogados, tras la malagueña Victoria Kent. En el momento que comenzó a ejercer como abogada defendió a los derechos de las mujeres.

Fue diputada del Partido Radical en 1931. Está considerada como la conseguidora del voto femenino en España, así como la aprobación del divorcio y la regularización del trabajo de mujeres y niños, además de las investigaciones sobre paternidad de los hijos ilegítimos. Durante la Guerra Civil se exilió a Francia, de allí pasó a Argentina y, finalmente, a Suiza, donde murió en 1972.

Victoria Kent

Esta malagueña nacida en 1889 fue una luchadora incansable hasta su muerte en 1987. La segunda española en licenciarse en Derecho y la primera en ingresar en el Colegio de Abogados de Madrid se hizo famosa por ser la primera mujer en el mundo en ejercer como abogada ante un tribunal militar.

Durante la II República fue nombrada por el gobierno provisional presidido por Alcalá-Zamora, Directora General de Prisiones en abril de 1931. Ocuparía este puesto durante poco más de un año, con el objetivo de lograr la rehabilitación de los presos. Entre otras cosas, cerró 114 centros penitenciarios, mandó construir la Cárcel de Mujeres de Ventas, en Madrid -sin celdas de castigo-, y el Instituto de Estudios Penales, dirigido por Jiménez de Asúa, el que fue uno de sus profesores en la Facultad de Derecho. Según defendía:"O creemos que nuestra función sirve para modificar al delincuente o no lo creemos. En el caso de no tener esta fe, todas las mazmorras y el repertorio entero de castigos será poco."

Uno de los momentos más controvertidos en la vida de Victoria Kent será su oposición al sufragio femenino ante las Cortes españolas en 1931, cuando se enfrentó a otra feminista, Clara Campoamor, en una batalla dialéctica dura. Su opinión era que la mujer española carecía en aquel momento de la suficiente preparación social y política y que, debido a la influencia de la Iglesia, su voto sería conservador y perjudicaría a la República.

María Telo

Esta abogada española (1915-2014) impulsó durante el franquismo la reforma del Código Civil que terminó en 1975 con la licencia marital, que obligaba a las mujeres casadas a obedecer al marido y contar con su permiso para casi todo. Perteneció a varias asociaciones y organizaciones nacionales e internacionales que tenían entre sus fines la defensa de los derechos de las mujeres.

Su padre era notario y en 1932 comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Salamanca. Al estallar la Guerra Civil, tuvo que esperar a 1940 para licenciarse en la Universidad de Zaragoza, pero no pudo ser notario porque las reformas legislativas de la dictadura franquista le impidieron acceder a este cuerpo.

María Telo ya hablaba de la importancia de la conciliación: "Los empresarios, y la sociedad en general, han de comprender que tanto el hombre como la mujer son seres humanos, que no son máquinas; que tienen hijos, y ambos tienen la obligación y el derecho, de cuidarlos y disfrutar de su compañía en los primeros tiempos de su vida".

Soledad Cazorla

Soledad Cazorla Prieto (1955 - 2015) fue la primera Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y la responsable de poner en marcha y dirigir la red española de fiscales especialistas en violencia contra la mujer, creada en 2004 tras la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Defensora de la igualdad, y con un alto compromiso personal y profesional en la lucha contra la violencia de género, su carrera profesional estuvo estrechamente vinculada al desarrollo de esta ley en España, destacando su implicación en la necesidad de que el papel de la fiscalía contribuyera a un adecuado tratamiento de las mujeres víctimas en el proceso judicial y, en especial, en la necesidad de proteger a los niños y las niñas que tenían que convivir con la dura realidad de la violencia contra sus madres.

Aurora León

Nacida en Fuentes de Andalucía en 1946, es la primera abogada laboralista de Andalucía, posición desde la que contribuyó decisivamente a la defensa de las trabajadoras y trabajadores de la ciudad en los últimos años de la dictadura y a poner las bases jurídicas de las nuevas relaciones laborales en los primeros años de la Transición.

Ella se define como abogada laboralista, y añade: "no se pueden separar mucho las dos expresiones porque prácticamente toda mi actividad profesional ha estado dedicada a los temas laborales o casi, casi en exclusiva. Y, en principio, con decir Aurora León, abogada laboralista, ya creo que me he presentado".