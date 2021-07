Rubén Castro niega cualquier delito en el nuevo juicio planteado por su ex pareja

El ex futbolista del Betis Rubén Castro niega haber cometido ningún delito en el juicio a que será sometido el próximo lunes como consecuencia de una denuncia de su ex pareja, que le acusa de incumplir el alejamiento y seguirla por tres chiringuitos de la playa de Conil. El deportista, ahora en la plantilla del Cartagena, se enfrenta a una petición de dos años y tres meses de cárcel que solicita su ex pareja, que también pide ser indemnizada en mil euros por el daño moral.

Los hechos ocurrieron en el verano de 2014, cuando se estaba investigando una denuncia por malos tratos, por la que Rubén Castro fue juzgado y resultó finalmente absuelto. El futbolista tenía entonces vigente una orden de alejamiento a más de 300 metros y prohibición de comunicar con Laura M.P.

En una fecha no determinada del verano de 2014, la joven se encontraba en evento en un chiringuito de Conil cuando llegó Rubén Castro y “al ver a Laura no abandonó el lugar sino que se fue a un reservado”. La joven se mantuvo distante y luego cambió de chiringuito, pero Rubén Castro también apareció en ese local y pidió a una tercera persona que se acercara al amigo que en ese momento estaba con la joven “y le pidiera que mediara para poder hablar con ella”. Luego transmitió personalmente la petición a ese amigo y la mujer se negó a hablar con él.

El amigo que acompañaba a Laura, Manuel O.E., es uno de los citados ahora como testigo en el juzgado penal, así como Alejandro I.F., que finalmente se llevó a Rubén Castro del chiringuito. La defensa del futbolista pide que en el juicio se escuche la declaración que este testigo prestó en el primer juicio por maltrato.

En su escrito de defensa, el abogado del futbolista, Francisco Baena Bocanegra, asegura que “los hechos no han ocurrido en la forma relatada por las acusaciones, y en consecuencia no lo podemos aceptar y rechazamos por no ajustarse al resultado de las diligencias practicadas en la fase instructora”.

Los hechos “no son constitutivos de delito alguno y procede la libre absolución del acusado, declarando de oficio las costas causadas”, afirma la defensa.

Según la acusación particular, el incidente terminó en un tercer chiringuito donde se encontraba la denunciante, a la que se acercó el futbolista, la cogió del brazo, tiró de ella para retirarse a un lugar apartado y allí “le estuvo reprochando que hubiera contado toda su vida en el otro procedimiento penal”.

La Fiscalía también acusa a Rubén Castro y solicita para él 9 meses de cárcel.