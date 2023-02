Sanz proyecta una lanzadera y una glorieta junto a la Ciudad de la Justicia para evitar el "caos de tráfico por la improvisación" del alcalde

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este lunes su proyecto de movilidad para la Ciudad de la Justicia para evitar el "caos de tráfico por la improvisación" del alcalde del PSOE. El proyecto contempla, entre otras actuaciones, una lanzadera, una nueva glorieta en Jardines de Hércules y un puente que, salvando el cauce del antiguo Río Guadaíra, enlace con la Ciudad de la Justicia y con la zona norte de la nueva barriada Isla Natura, una infraestructura que ya está prevista en el Plan General de Sevilla.

Sanz, que se ha reunido hoy con el nuevo decano del Colegio de Abogados de Sevilla, ha destacado que “la Ciudad de la Justicia es otro de los grandes proyectos de los que se ha beneficiado Sevilla con el cambio político que Juanma Moreno ha implantado en Andalucía. Otra demanda histórica resuelta por el PP tras décadas de agravios y desprecios del PSOE. Una infraestructura vital para Sevilla que comenzará a ser una realidad este verano”. Ha añadido que “llevamos 20 años escuchando las mentiras del PSOE sobre la Ciudad de la Justicia, muchos años sin que el gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla reclame nada al anterior gobierno de la Junta de Andalucía, y, en unos meses será una realidad la primera fase de esta infraestructura tan necesaria en Sevilla, gracias al PP”.

El candidato popular ha resaltado que “frente a la planificación detallada de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, competente en materia de movilidad y accesibilidad, aún no tiene previstas ni planificadas las medidas que llevará a cabo para reducir los problemas de tráfico, mejorar la accesibilidad y las conexiones, así como que los vecinos no se vean perjudicados. Algo a lo que se comprometió y no ha hecho”.

Sanz ha detallado que “la falta de anticipación del alcalde socialista provocará un caos de tráfico en la zona de Los Bermejales, Jardines de Hércules, Bellavista y la nueva urbanización de Isla Natura, donde a final de año se entregarán 2000 viviendas”. Hay que recordar que en marzo de 2019 la Junta de Andalucía anunció que la Ciudad de la Justicia iría en Palmas Altas, en diciembre de 2021 se formalizó la compra del Campus Palmas Altas y en octubre de 2022 se anunció que los primeros traslados serían en el segundo semestre de 2023.

“Con este calendario, el gobierno municipal del PSOE debió comenzar en 2019, o en su defecto cuando se formalizó la compra de los terrenos, a estudiar las medidas necesarias a adoptar en lo referente a movilidad y accesibilidad, pero nada hicieron ni Espadas cuando fue alcalde ni Muñoz como delegado de Urbanismo”, ha detallado Sanz.

Así, ha indicado que “el alcalde, la semana pasada, en la primera reunión del grupo de trabajo con el consejero, no pudo hablar de ninguna medida concreta porque no las tiene previstas, se limitaba a decir que ‘se adoptarán todas las actuaciones necesarias’ y se dedicó a mencionar medidas que ya tiene en marcha la Junta de Andalucía como la bolsa con 2500 aparcamientos; decía que iba a mejorar el acceso por la Avenida de la Raza, algo ya ejecutado por el Centro Comercial Lagoh, y vendió una línea de autobús que ya existe que es la línea 34, que tiene 19 paradas y tarda unos 40 minutos en unir el Prado con Bellavista.

“Esta falta de anticipación del que era delegado de Urbanismo y ahora alcalde provocará un auténtico caos en la ciudad”, ha reiterado José Luis Sanz.

Proyecto de movilidad del PP para mejorar la accesibilidad

El candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que toda la movilidad para la Ciudad de la Justicia así como para la nueva urbanización se hará por la ya saturada Glorieta de Bellavista con la Venta de Antequera. Y, la otra alternativa para acceder a esta zona será por la Avenida de la Raza, saturando, por tanto, la otra glorieta de la Avda Raza con la Avda Dinamarca, ya de por sí muy congestionada.

Por ello, José Luis Sanz ha explicado que “la parada de la Línea 3 de Metro en Ciudad de la Justicia es la gran solución, pero mientras hay que adoptar medidas, por ello proponemos la implantación de una lanzadera de bus desde el Prado hasta la nueva Ciudad de la Justicia”. Ha detallado que tendrá un recorrido de 6,5 km, un tiempo estimado de 15 minutos de tránsito y sólo tres paradas: Antiguos juzgados (conecta red de metro, autobuses y tranvía), parada cercana al estadio Benito Villamarín (conexión con el apeadero de cercanías Virgen del Rocío) y Palmas Altas (parada junto a la estación de la futura línea 3 de metro. Conexión con el carril bici y línea 35 de Tussam).

Del mismo modo, tendrá un amplio horario para facilitar la conexión entre las dos sedes (antigua y nueva) y queremos que se mantenga los días de eventos y partidos en el Benito Villamarín, solucionando así los graves problemas de evacuación que sufre el estadio los días de partido.

Por otro lado, se hace necesaria la ejecución de una infraestructura fundamental para Jardines de Hércules, Bellavista, nueva barriada Isla Natura, en la que residirán 2.000 nuevas familias, que permita descargar la ya saturada Glorieta de la Venta Antequera, como es la ejecución una nueva glorieta que tenga cabecera en Jardines de Hércules en la confluencia con la Avda de Jerez. Y, desde allí, un puente que, salvando el cauce del antiguo Río Guadaíra, enlace con la Ciudad de la Justicia y con la zona norte de la nueva barriada Isla Natura.

“Esta infraestructura tan importante permitirá recortar el recorrido y, por tanto, los tiempos de la lanzadera, descargará de tráfico la rotonda de la Venta Antequera y permitirá la conexión directa de los tráficos de la Ciudad de la Justicia a la SE-30”. El coste de esta nueva infraestructura es de 5 millones de euros y ya está prevista en el PGOU de Sevilla (se denomina SGV DBP-02), desde el año 2006, para su conexión con Isla Natura y la Ciudad de la Justicia, descongestionando el nudo de Bellavista.

Hay que recordar que todas las aportaciones a sistemas generales que hicieron las promotoras fueron dilapidadas por el PSOE. “Esta infraestructura debía estar ya ejecutada o anticipada de cara a la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia en aras de evitar el caos de tráfico y de circulación que, a partir de verano, sufrirán todos los vecinos de la Palmera-Bellavista”, ha destacado José Luis Sanz. Por otro lado, la otra gran infraestructura, también prevista en el plan general, es el viaducto sur de Isla Natura, que cruza sobre el cauce del Guadaira y se prolonga por una vía hasta Bellavista (conecta esta barriada con la Glorieta de la venta Antequera), que está ejecutando la promotora privada.

Otra de las medidas que contempla el proyecto de movilidad de José Luis Sanz es la prolongación del carril bici de la zona sur de Los Bermejales, debiéndose construir un puente ciclista, en paralelo al actual puente peatonal de Abengoa. Este carril finalizará en un parking para bicicleteros que se instalará en la futura parada de la Línea 3 metro. Del mismo modo, “planteamos la prolongación del recorrido de la línea 35 hasta la futura parada de Metro y lanzadera, así como la puesta en funcionamiento de un circular para el distrito Palmera-Bellavista que conecte en su recorrido con el apeadero de cercanías de Bellavista”. Esta última medida dotará de transporte público el nuevo barrio de Isla Natura, prolongando su recorrido hasta Valme.

“Este puente, su nueva Glorieta en Avenida de Jerez, y la lanzadera es la verdadera solución a los problemas de tráfico que va a provocar la falta de previsión del alcalde socialista Muñoz”, ha manifestado José Luis Sanz. Ha añadido que “yo sí me tomo en serio los problemas de la ciudad, no como el alcalde que ha dejado pasar más de dos años, no ha hecho nada y en unos meses habrá un caos de tráfico en esta zona por su incapacidad, por no haber trabajado con planificación, anticipación, rigor”.

José Luis Sanz ha concluido que “frente a esta falta de previsión, yo sí tengo claro lo que Sevilla necesita y lo que quiero para Sevilla. Yo sí tengo un proyecto de ciudad que transformará Sevilla y los barrios. Y tengo diseñadas las medidas y actuaciones que hay que llevar a cabo en todo el entorno de Palmas Altas para evitar el colapso en la zona. Yo sí sé lo que es gestionar con eficacia y planificación y eso es lo que haré cuando sea alcalde porque quiero que Sevilla funcione”.