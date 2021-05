El Supremo confirma los 2.200 euros de multa de la Junta Electoral Central a la ministra Celaá

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la ministra Isabel Celaá contra el acuerdo de la Junta Electoral Central que le impuso una multa de 2.200 euros por quebrantar el deber de neutralidad de los cargos públicos durante el proceso electoral, por unas declaraciones que realizó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el 25 de octubre de 2019, en los que realzó logros del Gobierno.

Al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado ese día, la recurrente, en su condición de Ministra Portavoz del Gobierno, declaró: "El paro se ha reducido por debajo del 14%, concretamente al 13,9%, una décima, pero en economía las décimas importan, lo que significa la tasa más baja de la última década y la ocupación alcanza a casi 20 millones de personas. También he de decir que nunca se han incrementado los números de la población activa en casi 25.000 personas. Nunca ha habido tantas personas en el mercado laboral. Vamos a seguir trabajando para conseguir que este país tenga el Gobierno fuerte que se merece, un Gobierno que sabe trabajar en equipo y que aspira a conseguir la estabilidad que el país necesita".

La Junta Electoral Central consideró que hacer esa declaración en esas circunstancias implicó una vulneración de la prohibición que el art. 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General impone a los poderes públicos, en período electoral, de realizar cualquier acto que "contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos". Afirmó, así, que se había producido una quiebra del deber de neutralidad que incumbe a los cargos públicos en período electoral.

En su sentencia, la Sala III "no alberga ninguna duda sobre la legalidad del acto impugnado: los hechos son claros y el contenido de la declaración realizada por la Ministra Portavoz al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del día 25 de octubre de 2019 encaja perfectamente en la constante jurisprudencia de esta Sala acerca del deber de neutralidad de los cargos públicos durante el período electoral. Dicho de otro modo, en el presente caso no hay ningún elemento fáctico o jurídico que permita albergar una duda razonable sobre la infracción del art. 50.2 de la LOREG".

Sobre la pretendida falta de tipicidad de la concreta conducta sancionada en el presente caso, la sentencia indica: "pretender que la rueda de prensa celebrada en el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros no es un acto organizado o financiado por los poderes públicos roza lo temerario. Y en lo relativo al contenido de la declaración hecha entonces por la recurrente, aunque fuera breve, no hay duda de que objetivamente suponía realzar los logros del Gobierno saliente. No otra interpretación puede razonablemente hacerse de que el paro estaba en la tasa más baja de la última década, que nunca ha habido tantas personas en el mercado laboral o que vamos a seguir trabajando para conseguir que este país tenga el Gobierno fuerte que se merece. Estas afirmaciones, seguramente legítimas en otros contextos, suponen una innegable vulneración del deber de neutralidad cuando son hechas, en período electoral, por la Ministra Portavoz al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros".