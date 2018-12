Viera reitera la indefensión por no haber traído al juicio a los 6.000 beneficiarios de las ayudas

La defensa del ex consejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera ha reiterado este miércoles, como ya hizo al inicio de la vista oral en la fase de cuestiones previas, la indefensión que a su juicio ha supuesto que las acusaciones no hayan traído al juicio de los ERE a los 6.000 beneficiarios de las ayudas en su condición de "partícipes a título lucrativo" de la presunta malversación de que se acusa en este proceso a algunos de los 21 ex altos cargos.

El abogado José Manuel Herrera, que defiende a Viera, ha recordado que en aquel momento ya planteó que no cabía juzgar a Viera por el delito de malversación en este juicio porque se vulneraba el principio non bis in ídem, puesto que estaba siendo imputado en otras piezas individuales actualmente en instrucción en la que se investigan cada una de las ayudas, si bien este caso la juez está excluyendo en aplicación de las distintas resoluciones de la Audiencia que han rechazado el doble enjuiciamiento para los ex altos cargos.

El letrado ha explicado que exigía la incorporación de los beneficiarios a este proceso para que se pudiera concretar la supuesta cuantía de los fondos públicos que en el periodo entre 2001 y 2004, cuando Viera ocupó el cargo de consejero, han presentado "menoscabo o perjuicio de los fondos públicos" y concretar ese perjuicio al erario público, aunque esa cuestión previa fue rechazada por el tribunal, como la mayoría de las que se propusieron por todas las partes.

"Seguimos estando tan indefensos como cuando se invocaron esas cuestiones previa, yo diría que estamos más indefensos", ha aseverado el letrado, subrayando que a esta denuncia de indefensión se han sumado prácticamente todas las defensas.

Además, ha dicho que fue la propia Fiscalía Anticorrupción la que "puso encima de la mesa" la indefensión de los acusados, recordando que el Ministerio Público planteó como cuestión previa al tribunal que delimitara el objeto de esta causa, en relación con el galimatías jurídico del caso, añadiendo que la propia Fiscalía "apreciaba esa cierta y evidente indefensión al inicio del juicio", algo que "no es un hecho baladí, sino que era una realidad que las defensas estaban padeciendo y seguimos padeciendo", ha sostenido.