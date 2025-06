Los abogados y procuradores mutualistas también van a la cumbre de la ONU en Sevilla para exigir la pasarela al RETA

Los abogados y procuradores afiliados a la Mutualidad que llevan meses denunciando que se van a jubilar con pensiones "ridículas" también han aprovechado la cumbre de la ONU en Sevilla para visibilizar su protesta e insistir al Gobierno que los integre en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Un grupo de ellos se ha concentrado en los exteriores de Fibes, junto a policías nacionales que también reivindicaban mejoras laborales, previa autorización de la Delegación del Gobierno.

Coincidiendo con la inauguración de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, estos profesionales han vuelto a exigir al Congreso de Diputados la aprobación inmediata de la proposición de ley presentada en noviembre de 2024 para permitir la pasarela al RETA, así como transparencia en la gestión de las mutualidades profesionales. En este sentido, también critican que esa proposición continúa bloqueada por continuas prórrogas al plazo de enmiendas y piden a todos los grupos parlamentarios que la tramitación legislativa continúe en julio.

"¡Al RETA con todos nuestros fondos!", rezaba una de las pancartas que han exhibido los representantes del movimiento #J2, que también han pedido la dimisión de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aunque en sus carteles aparecía como "ministra de Exclusión". "We are lawyers, we are not slaves" ("somos abogados, no esclavos"), decía otra.

El colectivo de mutualistas ha empezado el verano con mucha fuerza. El pasado sábado hubo otro acto reivindicativo en Madrid, en el Espacio Pablo VI, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de la Mutualidad de la Abogacía, a la que culpan directamente de sus problemas.