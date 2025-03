"Ser mutualista es indecente desde 2005"

“Este movimiento es apolítico, lo dejo claro”, dice Ana Gil Lavado, abogada sevillana con treinta años de experiencia y una de las principales portavoces del #J2, el colectivo que pelea por jubilarse con unas pensiones dignas y no con las "ridículas" que tendrán, según sus cálculos, si no se les permite traspasar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) todo lo que han aportado a la Mutualidad. El movimiento es “apolítico” pero su fin primordial es que los políticos apoyen su reclamación. Y en su opinión el PSOE está “a disposición de los intereses de la Mutualidad” mientras que el PP “está absolutamente de perfil”. Casi tiene más esperanza en Sumar, que “al ser partido de Gobierno, puede y debe hacer mucho por dignificar socialmente al colectivo”.

Pregunta.Ya son dos años de batalla contra la Mutualidad por unas pensiones dignas. ¿En qué era diferente esa protesta a las otras que ha habido?

Respuesta.En marzo hará dos años de una lucha diaria en todos los ámbitos posibles. Esta manifestación no era una de tantas, ya que nos encontramos con una Propuesta Legislativa (PL) infame, discriminatoria y que deja fuera a prácticamente todo el colectivo. Además, no termina de pasar al Pleno. Estamos en una situación de incertidumbre por la falta de voluntad del Gobierno de dar prioridad al problema tan grave que sufre el colectivo.

P.Una novedad es que algún decano de Colegio de Abogados (por ejemplo el de Sevilla) asistió en persona por primera vez. ¿Ven este gesto como un punto de inflexión a favor?

R.De punto de inflexión nada. Entendemos que no tienen más remedio que dar algún pequeño paso , porque les arrasa el colectivo y las reivindicaciones , pero están dando pasos que no les comprometen. A nuestro entender, el CGAE ha escenificado un lavado de cara y actúa coordinado con la Mutualidad como poli bueno. Es insuficiente, ya que no defienden el pase uno por uno para todos en tiempo y en cotización. Si reivindicaran que se pasen los fondos propios que nos corresponden a los mutualistas cuando nos vayamos al RETA, entonces hablaríamos de punto de inflexión.

P.¿Ser autónomo y ser mutualista es una doble maldición? ¿O tiene alguna ventaja?

R.Ser mutualista es indecente desde 2005. Es estar fuera del sistema y discriminado ante los demás trabajadores. Hemos sido un experimento del legislador en connivencia con las Mutualidades y los Colegios, con los desastrosos resultados que se están viendo. Pagar las cuotas al mes produce un rechazo inexplicable, ahora que sabemos que hacen con nuestro dinero: invertir a su interés. Y no me puedo marchar porque pierdo el tiempo y el dinero acumulados, por lo que muchos estamos condenados a seguir en ella hasta que se solucione. Un sistema fallido no tiene ninguna ventaja. Obligar a ser mutualista alternativo debe ser eliminado de raíz. El sistema desaparecerá en 2027, por lo que hay que permitir que todo el que quiera salga de esa compañía de seguros privada y privilegiada que a los ojos de todos sigue utilizando nuestras cuotas en su propio beneficio con el consentimiento del Estado, que a día de hoy sigue mirando para otro lado. Ser autónomo no es la panacea, pero llevará al colectivo a la dignidad y a la justicia social y nos equiparará con el resto de trabajadores por cuenta propia, sin discriminaciones a la mujer y con derecho a unas verdaderas pensiones no sólo de jubilación, sino actualizadas en catorce pagas. Es decir, adecentará nuestra situación y nos colocará dentro del marco constitucional del que se nos sacó con el consentimiento de todos: el Estado, el legislador y los colegios de abogados.

P.¿Qué porcentaje de mutualistas calculan que hay asociados al colectivo #J2?

R.Es incalculable el número de miembros. El J2 no es una asociación, se mueve en enjambre. Miles y miles de afectados estamos por las redes sociales: Whatsapp, Facebook, X... Es un colectivo de unas 100.000 personas afectadas entre abogados, procuradores y otros colectivos que se están añadiendo: arquitectos, aparejadores, ingenieros... Es imparable e innumerable.

P.El acuerdo con la Mutualidad se da por imposible, ¿no?

R.El acuerdo con la Mutualidad no nos corresponde a nosotros. Corresponde a quien tiene que legislar exigir a la Mutualidad las verdaderas cuentas y, sobre todo, que la pasarela al RETA no se haga con la miseria que la Mutualidad quiere aportar, sino con todo el dinero que nos corresponde a cada mutualista, que es sólo nuestro. La Mutualidad pretende quedarse nuestro dinero, los denominados llamados fondos propios, y repartírselo a los mutualistas que le interesan de verdad: los inversores complementarios. Y no lo vamos a consentir. Es verdad que tienen dinero y poder, pero nosotros tenemos la razón

P.¿La esperanza de que el Gobierno apruebe esa pasarela también es imposible?

R.La esperanza es lo último que se pierde, pero el Gobierno no está siendo valiente y no está solucionando el problema por puro interés económico. Está a la orden de lo que se le indica por los que nos tienen atrapados en esta trampa, que parece que mandan mucho, demasiado. De ahí que desde el Gobierno se insista en que hemos pagado menos y que se les viene encima el baby boom, lo que no es cierto. Las excusas no son creíbles ya. Saben que algo hay que hacer, de ahí esta propuesta de pasarela “infame” y absolutamente insuficiente que deja a los pasivos fuera y obliga a una compra de cotizaciones innecesaria, sin exigir al causante de este drama que suelte el dinero que realmente nos corresponde a cada uno. Sólo confiamos en que las enmiendas de los grupos políticos con los que nos reunimos asiduamente puedan prosperar y llevemos para delante nuestra propuesta normativa.

P.El colectivo se ha reunido con todos los partidos políticos. ¿Por ahora entiende que ha sido como hablarle a la pared?

R.Los partidos políticos nos escucharon en su día y se aprobaron proposiciones no de ley en toda España por unanimidad. El PSOE con la PL queda a disposición de los intereses de la Mutualidad. El PP lleva nuestra causa en su programa, pero está absolutamente de perfil y alega que desconoce las cuentas reales. Sumar y Vox han sido muy receptivos, esperamos que a la hora de la verdad enmienden en el sentido de nuestras pretensiones. En concreto Sumar, al ser partido de Gobierno, puede y debe hacer mucho por dignificar socialmente al colectivo. Confiamos en ello. Este movimiento es apolítico, lo dejo claro.

P.Paradójicamente, las pensiones en general han subido sustancialmente en los últimos años. ¿Qué reflexión te merece ese hecho?

R.Que hay dinero para todos menos para el colectivo al que represento. Es extraño, tiene que haber algo detrás.

P.¿Puede contar los casos más extremos que conozca de compañeros tuyos que vayan a tener unas pensiones incluso por debajo del SMI?

R.Los casos son desgarradores. El mío personal: me quedarían escasos 300 euros de prestación no actualizada dentro de diez años, ni garantizada, en doce pagas. Y así la gran mayoría de los compañeros. Sin pagar poco, pagando lo que se nos indicó, pagando casi 90 euros de asistencia sanitaria aparte hasta 2012, pagando impuestos para todos... En fin , no sigo porque me avergüenzo del futuro que me queda.

P.¿La mayoría firmarían ahora mismo tener de pensión el SMI, tribute o no tribute?

R.No es que sean prestaciones (que no pensiones) por debajo del SMI, es que están por debajo de la prestación no contributiva. Por no tener no tenemos ni vida laboral. Yo firmaría lo que nos corresponde en justicia social.

P.¿Por qué está costando tanto solucionar este entuerto?

R.Porque la Mutualidad tiene los brazos muy largos y supuestamente llega a todas las instancias. Hay muchos intereses económicos en juego.

P.¿Qué le diría a su yo de cuando empezó en la profesión y se apuntó a la Mutualidad?

R.Me apena mucho la pregunta. Hemos pecado de confiados, ya que los Colegios eran nuestra casa, y como protectores de la Mutualidad nos han traicionado a todos consintiendo y apoyando con publicidad supuestamente engañosa esta situación. Es como si confías en tus padres y te fallan.

P.Ustedes ya han denunciado a la Mutualidad por la vía penal.

R.Quiero creer en la Justicia y en que al final las cosas se pondrán en su sitio, que pese a los obstáculos terminarán investigando a quienes nos han metido en este hoyo.

P.¿La sociedad está sensibilizada con este conflicto?

R.Sabemos que es un tema árido, difícil de entender, y que al ser abogados y procuradores parece que no podemos ser engañados. Pero lo fuimos, porque estaba todo organizado, y los primeros que han supuestamente nos han engañado son los decanos que han pasado por los distintos colegios, en quienes un día confiamos.