Los abogados y procuradores mutualistas de Sevilla llevan sus protestas frente al Congreso de los Diputados

Abogados y procuradores de toda España, entre otros profesionales, se van a concentrar este sábado en Madrid para volver a protestar contra la Mutualidad y reclamar al Gobierno que apruebe lo que llaman una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Habrá unos 2.000 representantes procedentes de Andalucía, muchos de ellos de Sevilla, en un acto que ha sido convocado por el sindicato Marea Negra y al que por supuesto se ha apuntado el movimiento #J2, que lleva cerca de dos años en esta batalla que en su caso es contra la Mutualidad de la Abogacía. El objetivo final es conseguir “pensiones dignas”, como insisten desde el principio de su lucha, para hombres y mujeres que temen quedarse con jubilaciones impropias del siglo XXI después de años pagando sus cuotas en el sistema alternativo.

“El movimiento #J2, ante la persistente negativa del Gobierno y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a legislar y la insuficiencia de las propuestas que ha venido realizando, volverá a manifestarse en Madrid por una pasarela voluntaria al RETA 1x1 ya para todos que permita unas jubilaciones propias de un Estado social y en igualdad con el resto de trabajadores y trabajadoras”, advierte este colectivo. El referido “1x1” significa que, en ese eventual trasvase de la Mutualidad a la Seguridad Social, cada euro aportado al primer sistema cotice en el segundo.

“En marzo hará dos años de una lucha diaria en todos los ámbitos posibles”, recuerda Ana Gil, la portavoz del #J2 en Sevilla, que ayer mismo viajó a Madrid para asistir a una manifestación que “no es una de tantas” porque es la primera después de que el PSOE presentase a finales de 2024 una proposición de ley al respecto. “Nos encontramos con una propuesta infame, discriminatoria y que deja fuera a prácticamente todo el colectivo”, denuncia Gil, que lamenta “la falta de voluntad del Gobierno para dar prioridad al problema tan grave que sufre el colectivo”. “Sabemos que es un tema árido y difícil de entender y que, al ser abogados y procuradores, parece que no podemos ser engañados. Pero lo fuimos”, reconoce.

“La solución ofrecida por el Grupo Parlamentario de PSOE resulta del todo insatisfactoria y continúa sin amparar las justas reivindicaciones del colectivo, pues incomprensiblemente pretende constreñir la solución sólo a unos pocos mutualistas, lo que deja al resto cautivos dentro de las Mutualidades”, dice también el movimiento #J2 en su convocatoria.

En ese comunicado, además, la abogacía y la procura invitan a la manifestación a profesionales de otros sectores que también están afectados por esta tesitura: arquitectos, ingenieros, médicos... Todos estarán a las 11.30 en la Gran Vía, a la altura de la Plaza de España, para emprender una marcha que concluirá frente al Congreso de los Diputados.

Críticas al ICAS a pesar de la asistencia del decano

La manifestación de este sábado contará con la novedosa presencia del decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León. ¿Supone esto un punto de inflexión para los mutualistas disconformes?“De punto de inflexión nada. Los Colegios no tienen más remedio que dar algún pequeño paso porque les arrasa el colectivo, pero están dando pasos que no les comprometen. El Consejo General de la Abogacía Española ha escenificado un lavado de cara y actúa coordinado con la Mutualidad haciendo el papel de poli bueno. Es insuficiente, ya que no defienden el pase 1x1 para todos en tiempo y en cotización”, responde Ana Gil.