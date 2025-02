El decano del Colegio de Abogados de Sevilla irá a la manifestación de los mutualistas del 22-F y pide unidad: "Ahora es el momento"

Abogados y procuradores mutualistas de toda España volverán a concentrarse en Madrid el próximo 22 de febrero para reclamar una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y garantizarse así "pensiones dignas". La protesta, una más de las muchas que han organizado en los dos últimos años, tendrá un importante componente sevillano porque el movimiento que aglutina a los letrados afectados, el #J2, es muy activo en la provincia. Y esta vez habrá una importante novedad: el decano del Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS), Óscar Fernández León, piensa asistir al acto con la compañía de otros tres miembros de su junta de gobierno. "Ahora es el momento, el legislador por fin está tomando medidas y ahora es el momento de que el decano vaya", ha explicado este jueves durante la presentación del primer Barómetro de la Justicia en Sevilla.

"Desde el principio hemos apoyado la pasarela", ha asegurado Fernández León, que de hecho ha expresado su agradecimiento a los profesionales agrupados en el #J2. "Gracias a un colectivo que empezó a mover esto, el PSOE presentó en diciembre una proposición de ley y ya ha empezado el proceso de presentación de informes, una fase muy importante para negociar el tema", ha explicado. "Ahora es importante que el colectivo esté unido. Nosotros vamos a asistir a la concentración y esperamos que se consiga una pasarela legal lo más amplia posible", ha apostillado.

Aunque el decano coincide con el #J2 en lo básico, también hay matices que los separan. "Desde el principio hemos apoyado la pasarela, pero no la que algunos establecían, que incluye la eliminación sistemática de la Mutualidad. En Sevilla hay 11.000 mutualistas", ha recordado. "Yo soy mutualista y quiero la pasarela, pero también que la Mutualidad siga. Si se ataca y la Mutualidad se va a pique, habrá un perjuicio para muchos mutualistas", ha indicado.

El decano del ICAS también se ha referido a las críticas que ha recibido en estos meses y que ha achacado a un problema con el mensaje. "Desde hace dos años hemos estado apoyando esta reivindicación, pero no ha calado. Y lo que sí ha calado es el mensaje contrario: que el decano no se moja", ha lamentado. Ahora espera que esa situación se revierta: "No disparéis contra el Colegio, el problema era del legislador [el Gobierno] y ahora está tomando medidas. Ahora es el momento de que el decano vaya", ha reiterado.

La no aprobación de los presupuestos

El pasado diciembre, la oposición de los mutualistas resultó determinante para que la junta ordinaria del ICAS no pudiese aprobar el presupuesto de la institución por primerea vez en la historia. El decano también ha sido cuestionado por ese asunto. "Los presupuestos no se apoyan no por la Mutualidad, sino porque los compañeros recomendaron que no se apoyaran por temas presupuestarios", ha respondido. Ahora bien, ha reconocido que ese impedimento "limita" a la hora de afrontar distintos proyectos.

"Pero estamos tomando muchas medidas y avanzando en proceso de mejora de la profesión. Esperamos que los compañeros se den cuenta del papel que está tomando el Colegio en todas estas cuestiones relacionadas con la Mutualidad", ha finalizado.