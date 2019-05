El último pleno del mandato rechaza reprobar a tres alcaldes

El Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, en su último pleno de este mandato, rechazó este jueves una moción de la oposición para reprobar al alcalde Miguel Angel Barrios González (PSOE) y a sus dos antecesores, María Josefa Ferre Córdoba y Francisco Barrera Delgado, estos dos últimos del partido Unión Minera, denunciados por la Fiscalía por presunta prevaricación y pasividad ante un delito urbanístico.

La moción fue rechazada con los votos en contra de PSOE y Unión Minera, que tienen mayoría, y cuatro a favor de IU, PP, Unidos por el Cambio y AEVI.

El pleno rechazó también realizar una auditoría de cuentas y solicitar un informe económico-financiero del Ayuntamiento.

María Josefa Ferre, ex alcaldesa y ahora concejala de Unión Minera, informa a este periódico de que votaron en contra porque “la moción no tenía sentido. No se nos puede acusar de falta de colaboración cuando no nos la han solicitado. A ninguno de los tres nos han requerido nunca ningún tipo de información”.

En su denuncia dirigida al juzgado decano de Lora del Río, el fiscal acusó a los tres regidores de “omitir dolosamente” su deber ante unas construcciones ilegales, “no tomar ninguna medida sancionadora mínimamente seria” y además “entorpecer las investigaciones” de la Guardia Civil.

Según Ferre, cuando la Guardia Civil acudió al Ayuntamiento fue atendida por la secretaria municipal, “que es quien custodia los documentos de disciplina urbanística” e incluso hizo una inspección ocular de una de las parcelas denunciadas.

En la denuncia concreta de una piscina construida sin licencia, Ferre afirma que encargó un informe a la Policía Local y ésta le aseguró que en realidad era una alberca para dar de beber a los caballos.

Unión Minera no se presenta a las elecciones de este domingo y, según su ex alcaldesa, “estas fechas son propicias para este tipo de enredos”. El denunciante fue asesor del ex alcalde Barrera y por ello Ferre piensa que se trata de “temas personales y revanchas políticas”.

Por su parte, el concejal de IU Juan Carlos Ruiz Gómez, proponente de la moción, insistió en que les parece “una vergüenza y un disparate que el expediente denunciado esté perdido”. “Lo está porque hay intereses en que se pierda y porque alguien tendrá algo que ocultar”, indica a este periódico.

Añade Ruiz Gómez que no solo la Fiscalía se queja de falta de colaboración sino también el Defensor del Pueblo, que va a calificar al Ayuntamiento de Villanueva como “administración hostil”.