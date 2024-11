La Audiencia tramita el recurso de los padres de Marta contra la sentencia que absolvió al Cuco y a su madre

La Audiencia de Sevilla tramita el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de los padres de Marta del Castillo contra la sentencia que absolvió a Francisco Javier García Marín, el Cuco, y a su madre, Rosalía García Marín, del delito de falso testimonio cometido durante su declaración como testigos en el juicio celebrado en el año 2011 por el asesinato de su hija. La Sección Primera de la Audiencia ha dictado un auto en el que tiene por preparado el recurso de casación, con lo cual el caso será remitido ahora a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Como adelantó este periódico, los padres de Marta del Castillo han pedido al Tribunal Supremo que vuelva a condenar al Cuco y a su madre porque confesaron haber cometido el falso testimonio, lo que "indujo a error" al tribunal que juzgó a Miguel Carcaño y "provocó la absolución" de los otros acusados de encubrir el asesinato. La abogada Inmaculada Torres, que representa a los padres de Marta, alega hasta cuatro motivos para que se revoque la absolución y se vuelva a condenar al Cuco y a su madre -la juez de lo Penal les impuso una condena de dos años de prisión, el pago de una multa de 1.440 euros, y una indemnización de 30.000 euros para los padres- porque ambos declararon como testigos en aquel juicio y "mintieron en relación con los hechos y su horario", precisa el escrito de la letrada, al que ha tenido acceso este periódico.

En este sentido, la acusación destaca que más allá del falso testimonio cometido por el Cuco al declarar que estuvo con unos amigos en una franja horaria en la que no estuvo y que la tarde del 24 de enero de 2009, cuando se produjo el asesinato, no acudió al piso de León XIII, tanto Javier García Marín como su madre y su padrastro -ya fallecido- llevaron al tribunal a equivocarse al manifestar que a las 23:30 horas el padre vio al Cuco en las inmediaciones de su casa y que desde esa hora "no salió de su domicilio y a las 01:30 horas su madre lo vio dormido, siendo estas manifestaciones falsas las que indujeron a error al tribunal, cambiando los horarios en los que se llevaron a cabo las labores de desaparición del cuerpo de Marta del Castillo", provocando la absolución de las personas que estaban siendo juzgadas de encubrimiento por su participación, precisamente, en las labores de ocultación del cadáver, "el cual, como consecuencia de las mentiras, no ha podido ser encontrado".

Recuerda el escrito que la madre mintió porque a esa hora en la que aseguró haber visto a su hijo dormido en realidad estaba en el bar La Portada, dando lugar, con dicho testimonio, "a la absolución del resto de acusados que en dicho tramo horario no tenían coartada".

Las "incongruencias" de la sentencia de la Audiencia

El recurso de la familia de la joven asesinada considera que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla se excedió de los límites en los que estaban planteados los recursos de apelación por parte de las defensas de los dos condenados y resulta "incongruente", entre otros motivos, porque para llegar a la absolución del Cuco y de su madre "concede más de lo pedido (ultra petita), como la revocación de los hechos probados y se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo solicitado por las partes (extra petita), como la vulneración del artículo 418 de la ley de Enjuiciamiento Criminal [que establece que ningún testigo podrá ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya contestación pueda perjudicarle] o el hecho de considerar la declaración de la madre como no esencial".

Así, señala la letrada que la Audiencia descartó el falso testimonio de Rosalía García Marín porque lo que ella admitió en el juicio "no era esencial para la resolución del fondo del asunto", algo que no fue objeto del recurso de las defensas que, según explica, se mostraron "de acuerdo con la relevancia de las declaraciones falaces expresadas en sus respectivos escritos de conclusiones provisionales, elevados a definitivos, que indujeron a error al tribunal, al conformarse con los hechos contenidos en los escritos del Ministerio Fiscal y la acusación particular".

La familia reprocha igualmente a la Audiencia la contradicción existente entre el relato de hechos probados y la fundamentación jurídica de la sentencia, "basando la absolución de los acusados en constantes referencias a unos hechos probados que la misma sentencia ha revocado".