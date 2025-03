Avalan el cobro del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las transmisiones de farmacias

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha respaldado el cobro, por parte de la Agencia Tributaria de Galicia (ATRIGA), del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de Actos Jurídicos Documentados, en las transmisiones de oficinas de farmacia. Los magistrados aplican así la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en varias sentencias dictadas a partir de noviembre de 2020.

Según explican los jueces en una de las resoluciones, a pesar de que en el momento del devengo del impuesto existían "pronunciamientos judiciales contradictorios", el Tribunal Supremo fijó una jurisprudencia favorable a la regularización en sus primeras sentencias de noviembre de 2020. Este criterio "se fue consolidando en el tiempo", como lo demuestran posteriores sentencias de 2022, y fue seguido por el TSXG en una sentencia del 12 de julio de 2023, en la que se rechazó el planteamiento de una cuestión de ilegalidad de la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999.

La Sala subraya que las personas que adquirieron oficinas de farmacia antes de que se publicasen las primeras sentencias del Tribunal Supremo, el 26 de noviembre de 2022, "no se veían sometidas a procedimientos de regularización tributaria, pese a declarar las operaciones de compraventa como no sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados". Sin embargo, destacan que "de esta inactividad liquidadora, anterior al año 2020, no nació un precedente administrativo ni una situación consolidada que impidiese hacerlo con posterioridad y, en concreto, una vez que el TS fijó un criterio jurisprudencial favorable, extendiéndola a periodos no prescritos".

El TSXG descarta la existencia de un precedente administrativo contrario a la sujeción al impuesto

El TSXG señala que "en el caso de las operaciones de compraventa de las oficinas de farmacia, la ATRIGA no ha emitido una declaración expresa y precisa de que estas operaciones no estuviesen sujetas a tributación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ni se han realizado por la administración tributaria autonómica actos indubitados que revelen un criterio claramente contrario a su sujeción".

Asimismo, incide en que "no es una falta de regularización", pues "no consta que la ATRIGA llegase a manifestar y comunicar expresamente un criterio contrario a la regularización". A ello, añade que "su inactividad no equivale a un acto o signo externo lo suficientemente concluyente como para generar una confianza legítima en los contribuyentes que obligase a aquella a mantener y consolidar tal situación".

¿Qué es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados?

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es un tributo de carácter indirecto que grava las transmisiones patrimoniales onerosas, las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados. Se trata de un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas, que tienen capacidad normativa sobre el mismo.

En el caso concreto de las transmisiones de oficinas de farmacia, la controversia giraba en torno a si estas operaciones debían tributar o no por la modalidad de Actos Jurídicos Documentados de este impuesto. Las sentencias del Tribunal Supremo de 2020 y 2022, y ahora las del TSXG, han venido a confirmar la sujeción de estas transmisiones al impuesto, respaldando así las regularizaciones llevadas a cabo por la ATRIGA.

Preguntas frecuentes sobre la tributación de las transmisiones de farmacias