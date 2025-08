El bufete sevillano Constitución 23, finalista del premio al mejor despacho 'Boutique' del prestigioso ranking Legal 500

El bufete sevillano Constitución 23 ha sido seleccionado para estar entre las mejores firmas de abogados del país, como candidata al premio «Mejor despacho boutique» por el prestigioso ranking Legal 500. Constitución 23, que ya había sido reconocida en ediciones anteriores, opta en esta edición a la citada mención, tal y como ha sido anunciado recientemente en el Linkedin oficial de la entidad.

The Legal 500 es un directorio globalmente reconocido que clasifica a los despachos de abogados de acuerdo con su desempeño, habilidades y prestigio en distintas jurisdicciones y áreas de práctica. Su sistema de clasificación se basa en una evaluación objetiva e imparcial, llevada a cabo a través de la retroalimentación de clientes y colegas del sector legal, lo que lo convierte en uno de los rankings más respetados y confiables en el mundo del derecho.

Aparecer en este directorio no solo es una señal de excelencia profesional, sino que también proporciona a los despachos de abogados una mayor visibilidad en el mercado legal. De hecho, ser listado en The Legal 500 es un logro significativo, ya que refleja que la firma ha demostrado un nivel de competencia que la destaca en su área de práctica. Para cualquier despacho, esta clasificación puede ser el punto de inflexión hacia un crecimiento sostenido y mayor credibilidad en el mercado.

Los socios de Constitución 23 han valorado la selección de su firma para optar a este reconocimiento. "Es una enorme satisfacción ver reconocido el esfuerzo con el que diariamente nos desempeñamos en los cientos de procesos, de enorme complejidad, en los que intervenimos por todo el territorio nacional. Nuestra aspiración, desde que nos unimos cinco abogados procesalistas con más de 3 décadas de experiencia cada uno, ha sido siempre lograr la excelencia y una dedicación extremadamente personalizada, una suerte de traje a medida para cada uno de los delicados asuntos que se nos encomiendan. Somos una firma de las que actualmente se denominan ´boutique´, al contar con un modelo de trabajo en el que el servicio se presta directamente por un socio principal, conformando equipo con otro u otros socios, los cuales a su vez cuentan con el refuerzo del resto de abogados asociados del bufete".

Además, la apertura de la sede de Madrid y la prestación de servicios por todo el territorio nacional, "nos ha dado la oportunidad de tener el honor de poder competir con tan relevantes despachos en este prestigio premio al que aspiramos", han señalado los socios.

La entrega de los The Legal 500 𝙄𝙗𝙚𝙧𝙞𝙖 𝘼𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝟮𝟬𝟮𝟱 tendrá lugar el 𝟮𝟳 𝗱𝗲 𝗻𝗼𝘃𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 en el Four Seasons Hotel Madrid. Estos galardones cuentan con 72 categorías entre las que se encuentran, entre otras: Boutique Firm of the Year, Client Satisfaction, Leading Associate of the Year, Next Generation Partner of the Year, Lawyer of the Year, Iberia Law Firm of the Year, GC of the Year o In-house Team of the Year.

En el apartado 𝗕𝗼𝘂𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗙𝗶𝗿𝗺 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 han sido seleccionadas las siguientes firmas:

🔹 ABDÓN PEDRAJAS | LITTLER

🔹 Albors Galiano Portales

🔹 Campaner Law

🔹 Constitución 23

🔹 Delvy

🔹 Faus Moliner

🔹 Grau & Angulo

🔹 Lawesome

🔹 Oliva-Ayala Abogados

🔹 Sagardoy Abogados