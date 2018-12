Los desalojos por impagos por alquiler aumentaron un 11,9% en el tercer trimestre de 2018

El número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre de 2018 ha sido de 1.894, una cifra un 4,4 % inferior a la registrada en el mismo trimestre de 2017. Al igual que en el segundo trimestre de 2018, se han incrementado los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Así, los lanzamientos derivados del impago del alquiler, que aumentan por octavo trimestre consecutivo, han subido un 11,9 %. Por el contrario, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias bajan en un 21,1 %.

Estos y otros datos figuran en el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público.

Por territorios, Cataluña (con 2.531, el 21,9 % del total nacional) ha vuelto a ser la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el tercer trimestre de 2018, seguida por Andalucía (con 1.894), la Comunidad Valenciana (con 1.575) y Madrid, con 1.238.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.738, el 23,1 % del total; seguida por Andalucía, 1.034, Madrid, con 1.010; y la Comunidad Valenciana, con 897. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 744; seguida por la Comunidad Valenciana, con 632; y Cataluña 589.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2018 fue de 2.821, un 1,7 %menos que en el mismo trimestre de 2017. De ellos, 1.457 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una disminución interanual del 14,6 %.

Disminución interanual del 16,2 por ciento en las ejecuciones hipotecarias

El informe de la Sección de Estadística del CGPJ ofrece también el dato de las ejecuciones hipotecarias presentadas, que en el trimestre analizado ascendieron a 1.114, lo que ha supuesto una disminución del 16,2 por ciento respecto al tercer trimestre de 2017. En Cataluña se han observado los mayores incrementos, que han oscilado del 63,6 de Lleida hasta el 144,4 % de Tarragona, siendo el incremento medio de la Comunidad Autónoma del 109,1 por ciento.

Por detrás de Cataluña, que ha sido la Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas (con 1.639, el 20,3 por ciento del total nacional), se sitúan Andalucía (con 1.114), la Comunidad Valenciana (con 1.108), Madrid (con 387) y Murcia, con 370.

Aumenta el número de concursos presentados por personas físicas

El número de concursos presentados en el tercer trimestre de 2018, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fue de 211, de los que 85 correspondieron a personas físicas no empresarios. Esto ha supuesto un incremento del 2,9 por ciento respecto al mismo trimestre de 2017.

En los juzgados de lo mercantil, se han presentado 126 concursos, un 2,3 por ciento menos que en el tercer trimestre de 2017. Ha sido en Cataluña donde se registraron más concursos en los juzgados de lo mercantil: 308, lo que supone el 25,2 por ciento del total. Le siguieron la Comunitat Valenciana, 217; Madrid, con 169; y Andalucía, con 126.

Respecto a los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción, 730, han mostrado un incremento del 49,9% respecto al tercer trimestre de 2017. Cataluña ha sido la Comunidad Autónoma con más concursos presentados (255, que representan el 34,9 por ciento del total nacional). Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 104; Madrid, 97; y Andalucía, 85.

Las demandas por despido disminuye un 2,2 %

En el tercer trimestre de 2018 se han presentado 4.258 demandas por despido, un 2,6 por ciento menos que en el tercer trimestre de 2017.

Madrid –con 5.299, el 19,9 por ciento del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Cataluña –con 4.566, el 17,1 por ciento del total nacional- y Andalucía –con 4.258, el 16 por ciento-.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, 4.624, ha sido un 0,5 por cien inferior a las presentadas en el tercer trimestre de 2017. De ellas, 5.893 se presentaron en Madrid, el 21,2 por cien del total; 4.624 en Andalucía y 3.100 en Cataluña.

Los procedimientos monitorios aumentan un 25,4 %

Los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre de 2018 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 23.308, lo que supone un incremento interanual del 10,6 por ciento. Salvo en Aragón, Cantabria y Madrid se han observado incrementos en todos los tribunales superiores de justicia.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

En el tercer trimestre de 2018 han ingresado en los juzgados especializados 10.090 procedimientos derivados de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, las conocidas como cláusulas suelo; se han resuelto 2.856, quedando en tramitación 58.251. Se han dictado 1.650 sentencias, de ellas el 96,2 por ciento estimatorias.