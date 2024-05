El ex dirigente socialista acusado por el desfalco del Dioni de Almensilla: "Nunca me he quedado con dinero"

Ismael Perea, que fue presidente de la junta de compensación del Sector F de Almensilla entre 2008 y 2012 y está acusado del desfalco de 2,7 millones de euros procedentes de fondos de los vecinos junto a quien fue su tesorero, Julio Mateos alias el Dioni de Almensilla, ha comparecido este miércoles ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla en la penúltima sesión de un juicio que el lunes tocará a su fin. El hombre que después fue concejal socialista en el Ayuntamiento de la localidad, y más adelante "persona de confianza" en la Junta de Andalucía, ha sido muy claro: "Nunca me he quedado con dinero", ha afirmado. E incluso ha defendido, en parte, al principal encausado, que ya confesó que efectivamente se había apropiado de varios cientos de miles de euros con los que huyó a la República Dominicana. La Fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel para él.

"Siempre entenderé que quienes trabajan a mi lado lo hacen de buena fe. Que él [Mateos] dispusiera de esos talones... Yo no era conocedor de nada. Hasta que me enteré en mayo de 2015 [cuando el tesorero envió un correo electrónico a los vecinos en el que confesaba su delito], jamás en la vida pude imaginar eso de Julio. No es que no lo supiera, es que para nada me lo imaginaba", ha contado el procesado, que curiosamente no ha sido interrogado por su propio abogado porque todo lo que relató a las acusaciones fue "tan completo" (en palabras de su letrado) que ya no le hizo falta preguntarle nada. El tribunal se lo ha agradecido.

Buena parte de ese interrogatorio previo se ha centrado en dos puntos. Por un lado, por qué firmó algunos talones nominativos a favor de proveedores de la junta pero también otros en blanco, que son el quid del presunto desfalco. Y por otro, la historia de su "estrecha" relación con Mateos, quien en varias ocasiones llegó a prestarle dinero para solucionar distintos problemas económicos que padeció antes de empezar a trabajar en la Administración y conseguir cierta "capacidad de ahorro".

El asunto de los cheques fue el primero en el orden de prioridades de la Fiscalía. Perea ha empezado explicando que los vecinos acudían a él, "como presidente y vecino del Sector F", cuando surgía algún problema urgente y "había que llamar al proveedor sobre la marcha". Esos trabajos eran pagados "mayoritariamente en efectivo". "Yo llamaba al tesorero, le decía que había que pagar al proveedor, él me dejaba un talón firmado y yo lo llevaba al banco, lo rellenaba con la cantidad correspondiente y le ponía mi firma. Sacaba el dinero y pagaba", ha detallado. Si después de eso sobraba algo, que en general podían ser "15 o 20 euros", lo guardaba "en un estuche" para abonar otros trabajos más adelante.

Para estos encargos "urgentes" existía otra coyuntura: que él tuviese que estar fuera del pueblo por motivos laborales. "Julio me pedía que dejase firmados dos o tres talones en blanco por si había algún problema", ha admitido, aunque no ha recordado cuántos pudieron ser.

La pregunta recurrente de las acusaciones de por qué hubo talones nominativos y talones en blanco al portador ha sido razonada así por el ex alto cargo: "Cuando tengo que pagar una certificación de obra, tengo que pagar a la empresa", ha puesto como ejemplo de un cheque nominativo. "Cuando tengo que pagar a un arquitecto, pago al arquitecto. Podía ser mejor o peor, pero esa era nuestra metodología", ha agregado. También ha admitido que nunca pagó vía transferencia bancaria.

En la causa figuran tres cheques elaborados a favor de Asema, la asesoría dirigida por Mateos, y supuestamente cobrador por él mismo por un importe global de 350.000 euros. "Nunca he firmado un talón a favor de Asema", ha contestado. "Yo nunca me he quedado con ninguna cantidad. He escuchado barbaridades, pero sea donde sea siempre diré que nunca me he quedado con dinero de la junta de compensación", ha reiterado.

Perea sí ha reconocido que, al contrario de lo asegurado por muchos vecinos que declararon como testigos, existía una caja física con, supuestamente, parte del dinero que ponían los parcelistas para que aquella zona fuese urbanizada. "La tenía Julio en Asema, no sé si después se la llevaba a casa ni sé de dónde provenía el dinero", ha respondido.

En cuanto a su relación con el conocido como el Dioni de Almensilla, el segundo acusado también ha sido profuso en sus explicaciones. Ha rememorado que el otro era el administrador de la urbanización donde él vivía cuando era adolescente, que veraneaba "con su familia en la piscina municipal" de Mairena del Aljarafe y que acabó teniendo una "relación magnífica" con uno de sus hermanos. Después, "por circunstancias de la vida", la terminó repitiendo con Mateos. Incluso trabajó para una de sus empresas, Silicium, durante unos meses de 2011.

Después comenzó a ser interrogado por su relación económica. Además de cobrar temporalmente de esa empresa, Perea también recibió un préstamo de 12.000 euros de una aceitera también propiedad de Mateos. "Yo tenía que firmar un préstamo hipotecario y necesitaba una provisión de fondos. Hablé con Julio, tenía una buena relación con él y conocía mi situación, la de mi casa y la de mis padres [vivían con él]. Me ayudó, me hizo una transferencia. Poco dinero me habré quedado yo si tuve que ir a pedirle prestado", ha enfatizado.

Mateos también le prestó dinero para acabar de pagar un coche. "Me faltaba un pico y Julio vino conmigo para pagar él. Se lo conté a mi padre y él me hizo una transferencia para que le devolviese el dinero a Julio", ha reconocido.

Pasando a otro asunto, Perea ha sido igualmente rotundo cuando se le ha recordado que los vecinos tenían muchas quejas sobre su gestión y la falta de información en las asambleas. "Ahí están las actas de la junta de compensación y los audios, porque todas las asambleas se grababan y se mandaban a los vecinos. Muchos hacían fotocopias a la documentación. Era un sector con tanta gente y no todo el mundo estaba contento. Yo, de hecho, fui uno de los fundadores de la plataforma que surgió en 2008 contra la gestión de quienes formaban entonces la junta de compensación. Y como presidente también he montado asambleas informativas", ha narrado. Incluso ha ido más allá: "Un vecino dijo aquí que se había puesto una garita para informar a los vecinos. La garita estaba en la puerta de mi casa", ha apostillado.