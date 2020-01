Ningún candidato andaluz a la presidencia de la abogacía española

A diferencia de las últimas elecciones, ningún candidato andaluz aspira a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), al cerrarse este 2 de enero el plazo para presentar candidaturas en sustitución de Victoria Ortega.

En las últimas elecciones, celebradas el 14 de enero de 2016, figuraban dos andaluces entre los cinco candidatos: Marcos Camacho O’Neale, decano del colegio de Jerez de la Frontera, y Francisco Javier Lara, decano de Málaga. En aquella cita resultó elegida la cántabra Victoria Ortega, que ahora ha convocado elecciones anticipadas para el próximo 17 de enero.

Se da la circunstancia de que el decano malagueño fue en 2016 el segundo candidato más votado (logró 21 de los 83 sufragios en liza, frente a los 47 que obtuvo Victoria Ortega). El decano jerezano fue el tercer candidato más apoyado, con 7 votos.

La presidencia del CGAE es elegida por los decanos de los 83 colegios de la abogacía españoles, en una votación secreta, indelegable y por orden alfabético en la que no existe el voto ponderado: tienen el mismo poder el decano de Madrid, con 47.000 afiliados, el de Sevilla con 8.000 (cuarto colegio de España) y el de Tafalla (Navarra) con 40 abogados.

La propia Victoria Ortega parece la persona con más posibilidades frente a los tres restantes presidenciables: Javier García, exdecano del Colegio de Abogados de Vitoria; Vanessa González, presidenta de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) de Barcelona; y Manuel Hernández, decano del Colegio de Abogados de Sabadell.

Ello a falta de que algún otro aspirante haya optado por enviar su candidatura por correo ordinario dentro del plazo legalmente previsto.

A pesar de que fue elegida en 2016 por un período de cinco años, Ortega convocó por sorpresa elecciones anticipadas argumentando razones de coherencia puesto que ella misma había propuesto reducir los mandatos a cuatro años.

Sin embargo, algunos vieron en su decisión una maniobra para desactivar la posible candidatura de María Eugenia Gay, decana del colegio de Barcelona e hija del histórico abogado Eugenio Gay, ex presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ex miembro del Consejo de Estado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional.

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados sí que tiene voto ponderado

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) reúne a los once colegios de la comunidad (los ocho provinciales junto a los de Jerez, Lucena y Antequera) y sí que toma sus decisiones por voto ponderado en función de su censo: Sevilla dispone de cinco votos, Málaga de cuatro y Antequera de uno.

Sin embargo, algunos creen que aplicar esta proporcionalidad en el CGAE sería contraproducente, porque podrían pactar los colegios pequeños.