El ex alto cargo recurre al Supremo su condena en el caso del Dioni de Almensilla

Ismael Perea, el ex concejal socialista, ex director del consorcio público Fernando de los Ríos y ex presidente de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, ha anunciado su decisión de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia que le condena a dos años y un mes de prisión por el desfalco millonario. Junto a él, también fue condenado a tres años de cárcel el ex tesorero de la junta de compensación, Julio Mateos Palacios, conocido como el Dioni de Almensilla.

En un escrito presentado en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, la defensa de Perea argumenta que su recurso se fundamenta en la "infracción de precepto constitucional en relación al derecho a la presunción de inocencia", considerando que ha sido condenado "sin prueba de cargo suficiente" y basándose en "una serie de indicios que no son indubitados". Además, alegan que la sentencia "se sustenta en una motivación ilógica y sin la necesaria razonabilidad y del juicio justo o debido en sus diversas manifestaciones".

La sentencia, dictada por la Audiencia de Sevilla, impuso a Julio Mateos una pena de tres años de prisión y una multa de 3.525 euros como autor de un delito continuado de apropiación indebida, mientras que a Ismael Perea se le condena a dos años y un mes de cárcel y una multa de 2.700 euros por el mismo delito, ambos con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

En concepto de responsabilidad civil, los dos condenados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a la junta de compensación del Sector F de Almensilla con la suma de 1.368.295,96 euros por los perjuicios ocasionados. Adicionalmente, el extesorero Julio Mateos tendrá que abonar otros 40.942,04 euros por los daños derivados de una serie de cheques emitidos "con su sola firma" y que "fueron indebidamente cobrados por él mismo", siendo Caixabank el responsable civil subsidiario de esta cuantía.

Por otro lado, el tribunal absuelve al tercero de los acusados, Juan Carlos Navarro, apoderado de Torrens Abogados, a quien se le imputaba haber colaborado con el entonces tesorero para "enmascarar" sus actos y "desfalcar" los fondos. La Audiencia considera que, "dejando al margen la declaración del coacusado Julio Mateos, no existe prueba directa que lo incrimine".

La fuga a República Dominicana y la confesión del extesorero

Los hechos se remontan a mayo de 2015, cuando Julio Mateos, entonces tesorero, remitió un correo electrónico al presidente y al secretario de la junta de compensación, reconociendo haberse apropiado de dinero. Acto seguido, huyó a la República Dominicana, donde permaneció hasta ser detenido y encarcelado en agosto de 2016. Finalmente, fue puesto en libertad provisional en mayo de 2019.

Durante el juicio, celebrado en la primavera de 2024, Mateos reconoció abiertamente los hechos, expresando su arrepentimiento y lamentando haber "jodido" al Sector F y a los parcelistas. "Evidentemente, es culpa mía", afirmó, manifestando su deseo de poder devolver el dinero desfalcado, aunque admitió haberlo "perdido todo".

Según considera probado el tribunal en su sentencia, Julio Mateos e Ismael Perea, "aprovechando su condición de tesorero y presidente, respectivamente, y únicos autorizados con su firma para disponer mediante cheques de los fondos de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, con la única finalidad de enriquecerse injustamente, detrajeron fondos de la cuenta bancaria de la que era titular aquella entidad, librando cheques en su propio beneficio entre el 5 de febrero de 2009 y el 22 de diciembre de 2012".

Para llevar a cabo su plan, acordaron librar cheques que fueron registrados bajo los conceptos "Caja 1", "Tesorería 2" (cuyo destinatario era Julio Mateos) y "Tesorería 3" (cuyo beneficiario era Ismael Perea). El tribunal destaca "la actuación delictiva" de ambos, quienes "de manera egoísta y movidos por su codicia personal, se apropiaron de importantes cantidades de dinero aprovechándose de la ausencia de métodos de control, así como de la buena fe y desconocimiento de los comuneros y la confianza depositada en ellos por los propios copropietarios".