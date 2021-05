Raquel Valle Béjar, la mujer condenada ya cuatro veces por denuncias falsas de maltrato contra su ex marido, ha dejado de pagar la multa e indemnizaciones impuestas tras su último juicio. El juez ya le advirtió entonces de que sería inflexible “dado su historial delictivo” y ordenaría su ingreso en prisión después de dos incumplimientos seguidos o cuatro alternativos.

La última condena se produjo el 21 de enero, cuando Raquel aceptó en el juzgado penal 10 de Sevilla una multa de doce meses con cuota de 4 euros (1.440 euros), indemnizar en 2.000 euros a su ex y pagar las costas de 1.200 euros de la acusación particular. La multa se convertirá en seis meses de cárcel en caso de impago.

La mujer aceptó la condena por un delito de denuncia falsa por afirmar que el 22 de noviembre de 2015 su ex marido le había agredido en la localidad sevillana de La Puebla de los Infantes. Pero el denunciado, José Antonio Sánchez Barragán, estaba a esa hora a 90 kilómetros de distancia, según declararon sus jefes y los clientes del bar donde trabajaba.

Esta falsa denuncia se unió a varias anteriores, en una de las cuales su ex marido perdió su trabajo y pasó once meses en prisión en el año 2007 hasta que se se demostró la falsedad de la acusación.

En el momento de dictar sentencia tras el último juicio, el juez advirtió a Raquel que era su cuarta condena “por los mismos hechos y contra la misma persona”, por lo que si no pagaba la multa y las indemnizaciones en el plazo fijado no le permutaría los seis meses de prisión.

“Luego no me venga con insolvencias, usted sabrá lo que hace dado su historial delictivo”, le dijo el magistrado a la vista de que en ocasiones anteriores Raquel se declaró insolvente y no pagó ninguna indemnización.

“Se está riendo de la Justicia”, afirma la víctima

El abogado de la acusación, Fernando Retamar, ha presentado un escrito en el que pide al juez que de a Raquel cinco días para ponerse al día de la deuda y, en caso de que no lo haga, le embargue bienes y siga lo previsto por la ley: el cumplimiento de los seis meses de prisión como responsabilidad penal subsidiaria.

En su sentencia, el juez estableció que el pago debería hacerse en plazos mensuales de 193 euros, de los que la condenada solo ha abonado el primero. Según la ley, con esa cantidad se deben pagar primero las indemnizaciones al perjudicado, luego las costas y finalmente la multa.

José Antonio Sánchez Barragán afirma a este periódico que su ex “se está riendo de la Justicia después de todo el daño que me ha hecho. Esta indemnización era lo mínimo que se podía pedir después del calvario de 19 años que me ha hecho pasar”.

Se lamenta de que la falsa maltratada “siga en la calle teniendo una sentencia firme que cumplir” y cuando él fue denunciado y estuvo once meses en prisión “vinieron a por mí y me encarcelaron sin preguntar”.