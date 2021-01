El juez de lo penal 10 de Sevilla impuso este jueves una multa de 1.440 euros a Raquel Valle Béjar, una mujer que ya ha sido condena en cuatro ocasiones por denuncias falsas de maltrato contra su ex marido. Por una de ellas, el hombre pasó once meses en prisión en el año 2007 hasta que se se demostró la falsedad de la acusación.

En el juicio celebrado este jueves, la mujer aceptó una condena de doce meses de multa con cuota de 4 euros (1.440 euros), indemnizar en 2.000 euros a su ex y pagar las costas de 1.200 euros de la acusación particular. La multa se convertirá en seis meses de cárcel en caso de impago.

El juez advirtió a Raquel que esta es su cuarta condena “por los mismos hechos y contra la misma persona”, por lo que si no paga la multa y las indemnizaciones en el plazo fijado no le permutará los seis meses por trabajos en beneficio de la comunidad.

“Luego no me venga con insolvencias, usted sabrá lo que hace dado su historial delictivo”, le dijo el magistrado a la vista de que en ocasiones anteriores Raquel se declaró insolvente y no pagó ninguna de las indemnizaciones a que fue condenada.

La mujer aceptó una condena por un delito de denuncia falsa por afirmar que el 22 de noviembre de 2015 su ex marido le había agredido en la localidad sevillana de La Puebla de los Infantes. Pero el denunciado, José Antonio Sánchez Barragán estaba a esa hora a 90 kilómetros de distancia, según declararon sus jefes y los clientes del bar donde trabajaba.

En todos los casos, los informes forenses determinaron que las heridas que presentaba la denunciante habían sido causadas por ella misma dada su "localización simétrica, escasa profundidad y carácter punzante pero no cortante”.

En las denuncias por agresiones supuestamente ocurridas cuando José Antonio estaba en la cárcel, afirmaba que el autor había sido un sicario.

“Hace un flaco favor a las verdaderas maltratadas”

El abogado del denunciado, Fernando Retamar, explicó a los periodistas que la mujer no ha presentado desde 2015 nuevas denuncias pero tampoco ha pagado ninguna de las indemnizaciones. La Audiencia Nacional también rechazo indemnizarle por un mal funcionamiento de la Administración de Justicia.

José Antonio, por su parte, afirmó que estas denuncias “hacen un flaco favor a las verdaderas maltratadas” y lamentó que, como consecuencia de la conflictividad entre ambos, desde 2012 ha sufrido la “dolorosa situación” de perder contacto con su hijo común, que ahora tiene 22 años.

“Yo ahora estoy tranquilo, pero no sé qué pasará el día de mañana”, dijo José Antonio, quien también se declara “indignado” de que él mismo pasase 11 meses en la cárcel siendo inocente y su ex no haya cumplido ninguna de las condenas de prisión (que quedaron en suspenso) ni las indemnizaciones.

Raquel denunció una decena de falsas agresiones de su ex marido. Por las siete primeras, José Antonio perdió su trabajo y estuvo encarcelado entre febrero de 2007 y enero de 2008.