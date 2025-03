El gerente de Urbanismo dice en el juzgado que recibió “presiones” del alcalde de Burguillos  por el caso del parque Barrio Lejos

El gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Vázquez, compareció ayer ante el Juzgado de Instrucción número 10 para declarar como investigado en la causa abierta tras la querella del Ayuntamiento de Burguillos, paradójicamente en manos del PP, por el conflicto del parque del Barrio Lejos. El arquitecto denunció ayer que está sufriendo “presiones” por parte del alcalde, Domingo Delgado, de quien llegó a lamentar que había hablado de este asunto con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que obviamente es su superior por el cargo que ocupa actualmente en Urbanismo. Poco después, Delgado negó todos los extremos.

Esta causa penal es la respuesta del Consistorio a su derrota en el Juzgado de lo Contencioso número 8, que en 2023 lo condenó a restituir a una vecina 8.950 metros cuadrados o indemnizarla con cerca de dos millones de euros al entender que había construido el parque sobre unos terrenos propiedad de esa mujer y su hijo. Vázquez, contratado por esta familia, participó en el proceso como perito y determinó que esos casi 9.000 metros cuadrados eran propiedad de sus clientes. El Ayuntamiento defiende que sólo lo son 420 metros cuadrados. Así lo determinó una comisión de investigación formada tras la sentencia del Contencioso-Administrativo en la que participaron el secretario y el vicesecretario, el arquitecto municipal y el arquitecto que redactó el proyecto del parque.

Vázquez, que está siendo investigado por un presunto delito de falsedad, contestó a su defensa y a la magistrada pero no al letrado que representa al Ayuntamiento. Lo primero que hizo fue ratificar el informe que emitió para los demandantes de cara al juicio contencioso-administrativo, en el que aseguraba que 8.950 metros cuadrados que Burguillos empleó para levantar el parque pertenecían a sus clientes. También recordó que elaboró ese informe pericial antes de ser nombrado gerente de Urbanismo y que cobró 400 euros.

Después, el investigado vino a denunciar que está sufriendo “enormes presiones” que atribuyó en primera persona a Domingo Delgado, aunque igualmente citó que las había recibido a través de dos abogados, y recalcó que nunca había vivido algo parecido. Según Vázquez, el primer edil le habló del asunto durante un mitin y él optó por marcharse de allí. También le mandó una pareja de policías locales a su oficina en la Gerencia de Urbanismo para notificarle las conclusiones de esa comisión de investigación. En cualquier caso, reconoció que no había leído ese dictamen que le llevaba la contraria porque, en caso de de hacerlo, habría perjudicado a sus clientes.

La comparecencia de Vázquez sigue chocando frontalmente con la postura del Ayuntamiento respecto a la demanda de la vecina en cuestión, que considera “infundada”. Así la calificó la Alcaldía en una resolución fechada en diciembre de 2023.

El caso surgió después de que esa mujer reclamase en los juzgados que eran “de su propiedad” un total de 8.950,41 metros cuadrados situados en el parque del Barrio Lejos. El 30 de noviembre de 2023, el Contencioso-Administrativo 8 estimó su recurso contra la “ocupación” de esos terrenos por parte del Ayuntamiento en 2007, la anuló y ordenó “su restitución a su legítima propietaria” y que fuese indemnizada con 1.955.704,38 euros más intereses.

El Consistorio reaccionó y en diciembre de 2023 constituyó esa comisión de investigación para “aclarar la propiedad de los terrenos del Parque del Barrio Lejos”. El grupo consideró que se había probado “contundentemente” que 7.060 metros cuadrados eran propiedad del Ayuntamiento desde que “los adquirió mediante cesión obligatoria y gratuita” en 2005 a través de un convenio urbanístico firmado con “la mercantil propietaria de los terrenos”, Castillo de Lennen.

“En la demanda se han incluido terrenos que nunca han formado parte de ninguna finca propiedad de la familia [...]. De los 8.950 metros cuadrados que reclama, sólo 420 metros cuadrados pertenecen registralmente a ella”, destacaba la comisión, que avisaba de que, en caso de que la sentencia fuese firme, “los demandantes no sólo recuperarían unos terrenos que vendieron en 2001, sino que también obtendrían unos terrenos que nunca han formado de su propiedad y pertenecen a terceros”.

En cuanto a Fernando Vázquez, la comisión denunció que en el juicio “faltó (supuestamente) a la verdad” y que su actuación en general como perito de la familia litigante “conducía a presumir que su objetivo en todo momento fue generar error suficiente en la juzgadora con el ánimo de obtener una resolución injusta favorable para quien le ha contratado y le paga”. “Es vergonzosa la manipulación realizada por el perito. Sus datos y planimetría se contradicen radicalmente con documentos oficiales y públicos. Oculta y niega a sabiendas las muchas segregaciones que tuvo la finca antes de la nota registral de 2010”, aseveraba el documento de la comisión municipal.

La respuesta del alcalde

El alcalde de Burguillos, por alusiones, no tardó en contestar a Fernando Vázquez. Básicamente, Domingo Delgado negó que haya ejercido cualquier tipo de presión sobre el perito de la vecina que ganó la demanda al Ayuntamiento, aunque sí admitió que se reunió con él en su oficina. “Mantuvimos una reunión el señor Vázquez, un letrado y yo en su despacho de la Gerencia de Urbanismo con fecha 12 o 13 de junio de 2024, con cita concertada, por lo que debe quedar constancia exacta de la fecha en dicho organismo”, aseguró en una nota remitida a este periódico. En ese encuentro “se le entregó documentación técnica” y el arquitecto, según Delgado, “reconoció que desvirtuaba sus informes periciales”. “Es rotundamente falso que ni en esa reunión ni en ninguna otra se le haya presionado, coaccionado o intimidado, ni directamente ni a través de abogados ni ningún tercero, para que modificara sus informes”, afirma el primer edil.

El alcalde de Burguillos, Domingo Delgado. / José Ángel García

Es más, tras recibir aquella documentación, y siempre según Delgado, Vázquez “mostró su disposición a estudiar la manera de redactar un documento y dirigirlo al Ayuntamiento en el que reconociera que los informes elaborados en su día habían sido desvirtuados como consecuencia de dichos datos”. Pero después no ocurrió nada de eso. “Se le notificaron documentos que desvirtuaban sus informes, cosa que él mismo admitió delante de testigos, y se ofreció a rectificarlos, cosa que luego no hizo”, apunta.

Delgado, por último, también tilda de “absolutamente incierto” que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, “haya intervenido en este asunto, ni para mediar ni para presionar”.

"Información sesgada"

El turno de declaraciones no se limitó ayer a Fernando Vázquez. También compareció el arquitecto municipal de Burguillos, Gerardo Alonso, que atribuyó los fallos del informe del investigado a que la vecina y su hijo no le proporcionaron los datos correctos. “Intuyo que le dieron información sesgada”, vino a decir el testigo. También indicó que era “notorio” que la superficie afectada era de 400 metros cuadrados y que así estaba reflejado en “organismos oficiales” como el Registro de la Propiedad o el Colegio de Arquitectos. Alonso, además, aseguró que Vázquez no le hizo ninguna consulta cuando elaboró el informe pericial.