Joaquín Moeckel: El honor de ser abogado de oficio

Joaquín Moeckel es uno de los abogados del turno de oficio que recibirán el reconocimiento de su Colegio. Para él es un honor, tanto que una condición para estar en su despacho es formar parte de este servicio que la insitución colegial presta a los ciudadanos. Un cuarto de siglo que han dado para muchas historias y situaciones. Algunas hielan la sangre como cuando junto con su compañero de guardias durante mucho tiempo, Félix Mezquita, cumplían su función el día que ETA asesinó a Muñoz Cariñanos.

"Hay grandes abogados en el turno de oficio. Es honorable formar parte de esto", afirma el abogado. Él tiene guardadas todas las intervenciones en las guardias. Tanto es así que, aunque anunció que se iría retirando poco a poco de las guardias, va a seguir en el turno.

Como otros de los que recibirán el diploma en el Colegio de Abogados, ha defendido el derecho a la asistencia letrada que tienen todos los ciudadanos, aunque no tengan recursos. Pero no vale todo. En el año 1999, fue pionero en diferenciar abogado de oficio de Justicia Gratuita. Consiguió que un cliente que había renunciado a su asistencia para pasarse a un letrado "de pago" le abonara el trabajo realizado. El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla declaró que el procesado estaba obligado a abonar 34.800 pesetas porque, según se afirma, no se puede "confundir los términos oficio con gratuidad".

Moeckel invocó la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que establece que "si al detenido o preso no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia gratuita, éste deberá abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención".