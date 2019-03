Un club indemniza a una mujer que resultó herida tras sufrir un resbalón en una boda

Un club social de Sevilla ha indemnizado con 2.036,19 euros a una mujer que sufrió una caída durante la celebración de una boda, en concreto, en la pista de baile y tras la rotura de unas copas, lo que provocó que sufriera varios cortes importantes en una rodilla y en un pie.

En un primer momento, el club social no asumió ninguna responsabilidad del siniestro sufrido por una de las invitadas a la boda, alegando que la caída de esta persona se había debido a que había "ingerido algunas copas, unido al sueño existente a las horas" en las que se produjo el accidente, según ha explicado a este periódico el abogado Álvaro Jiménez Bidón.

El letrado señaló que el suceso no las causas del accidente no fueron "ni por asomo" las alegadas por el club, sino que el mismo se produjo, en primer lugar, como consecuencia de que el suelo de la pista de baile "parecía una pista de patinaje" y no disponía de un material adecuado y antideslizante; y en segundo lugar, que se debió a que no existía una limpieza y mantenimiento idóneo, ya que había cristales en el suelo al haberse roto algunas de las copas de los invitados y/o el personal del club.

El accidente tuvo lugar el 29 de julio de 2018, cuando la víctima se hallaba en el jardín de este club social, donde se había instalado un tablado de madera a modo de zona o pista de baile. Varias copas se cayeron al suelo, dejando trozos de cristales esparcidos por la pista, y como el club no recogió dichos cristales ni limpió dicha zona, se produjo la caída, dado que parecía "una pista de patinaje, ya que al parecer resbalaba de una manera descomunal, y de hecho fueron varios los invitados que resbalaron, con la suerte de que no cayeron sobre cristales" como le ocurrió a esta mujer.

La limpieza de la pista hubiera evitado el accidente

La persona herida tuvo que acudir al Hospital Macarena debido a las fuertes heridas que tenía en una rodilla y un pie por los cristales que se había clavado al resbalarse. El abogado Álvaro Jiménez Bidón presentó una demanda de juicio verbal contra el club y la compañía aseguradora del club, al entender que "si hubiese existido una limpieza y mantenimiento de la pista de baile", el accidente se habría evitado.

"Partiendo de la base de que la pista era de un material deslizante a la mínima que hubiera existido algo de humedad o un líquido vertido, el club debería tener contratado algún mantenimiento y cuidado de la misma, ya que en una boda que algún vaso se caiga a los camareros o incluso a los invitados es algo de esperar", sostiene la demanda, que añade que han tenido conocimiento asimismo de que el "tablado" ha sido modificado por otro antideslizante, lo cual "denota más la aceptación de la peligrosidad de ese suelo ya que casualmente han instalado otro".

Aunque el letrado presentó la correspondiente demanda de juicio verbal, el club social y su aseguradora, como responsable civil directo, han indemnizado finalmente a la víctima con los 2.036,19 euros reclamados y se ha evitado la celebración del juicio.