Condenado a seis años de cárcel, no cumplió ni uno

La Audiencia de Sevilla ha declarado prescrita la condena de seis años de cárcel impuesta a un ciudadano inglés que atropelló al empleado de una gasolinera para huir sin pagar. La sentencia era firme desde el 30 de enero de 2015 pero “no ha podido ser ejecutada” dado que el condenado está huido de la Justicia desde entonces.

Wayne Anthony F., de 41 años, fue condenado a cuatro años de prisión por un delito de lesiones y a dos años de prisión por un delito de robo con violencia.

Según el artículo 133.1 del Código Penal, las penas menos graves impuestas en sentencia firme prescriben a los cinco años. La Sección Cuarta de la Audiencia dice en un auto al que tuvo acceso este periódico que "habiendo transcurrido más de 5 años desde se declaró en fecha 30 de enero de 2015 la firmeza de la sentencia, sin que la misma haya podido ser ejecutada, procede declarar la prescripción de las penas impuestas".

Ello significa que quedan sin efecto las órdenes de búsqueda y captura que puedan pesar sobre el condenado para detenerle y ordenar su ingreso en prisión.

El suceso ocurrió a las 16.20 horas del 12 de enero de 2012 en la gasolinera "Los Arcos" situada en la carretera N-630 en el término de Guillena, cuando el acusado repostó 50 euros y a continuación entró en la tienda y dijo a los empleados que no tenía dinero y que "ya pasaría otro día a saldar la deuda".

Cuando los empleados pretendían abrir el depósito de combustible de su autocaravana para recuperar la gasolina, el acusado se subió al vehículo, lo arrancó y al intentar huir atropelló al empleado Antonio D.G., que quedó malherido en el suelo.

El trabajador sufrió una hemorragia subaracnoidea, contusión en la cabeza, fractura occipital, contusión dorsal y síndrome vertiginoso, lesiones por las que estuvo siete días hospitalizado y tardó en curar 85 días.

Solo cumplió nueve meses de prisión preventiva

Wayne Anthony F. solo cumplió nueve meses de prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos hasta que en octubre de 2012 el juez le dejó libre, después de declarar que no quiso atropellar al empleado de la gasolinera sino solo esquivarlo.

La Audiencia absolvió al inglés de otro delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso, por el que la Fiscalía había pedido 4.860 euros de multa, ya que disponía de un carné británico válido en España.

En su declaración en el juicio, Wayne Anthony afirmó que no tuvo intención de atropellar al empleado y que no lo vio, aunque reconoció que repostó gasolina sabiendo que no tenía dinero porque cuando ocurrieron los hechos había sufrido el robo de su cartera.

Ahora, la decisión de la Sección Cuarta de la Audiencia de declarar prescritas las penas contó con el informe a favor del Ministerio Fiscal.