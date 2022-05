El juez reduce de 20 millones a 400 euros la fianza para los investigados en la pieza de Altadis

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha reducido de 20,5 millones de euros a sólo 400 euros la fianza impuesta a los ocho investigados en la pieza de los ERE en la que se investigan las ayudas de 35 millones concedida a la antigua tabaquera sevillana. La decisión del instructor se ha producido después de que la Audiencia de Sevilla estimara los recursos presentados por los acusados y dejara sin efecto la fianza de 20,5 millones.

En un auto dictado el pasado 25 de abril, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla dejó sin efecto las fianzas, a la vista de que la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, no formuló acusación alguna, confirmando así el criterio de los servicios jurídicos de la Administración andaluza de no formular acusación en aquellas piezas en las que no figuran "intrusos", personas que fueron incluidas en las pólizas de prejubilaciones a pesar de que nunca habían trabajado para estas empresas. Al no presentar cargos, la Sala entiende que "una interpretación lógica del comportamiento procesal de la perjudicada no acusando a alguno de los acusados llevaba a la conclusión de que la Junta de Andalucía nada tiene que reclamar ni reclama en este procedimiento" a los acusados "por no sentirse perjudicada por su intervención en los hechos objeto de este proceso".

El tribunal indicó expresamente en el auto, en relación a la fianza impuesta tras la petición en este sentido por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que “hay un excesivo rigor formalista en el hecho de no considerar que la petición de que se sobresea la causa contra un acusado no pueda ser entendida como renuncia al ejercicio de la acción penal y civil por parte de la acusación particular contra el mismo, con independencia de que hubiera sido deseable que al menos y por lo que se refiere a la cuestión que se plantea en este rollo, la Junta de Andalucía hubiera realizado alegaciones al recurso que no nos constan formuladas", dice el tribunal.

Ahora, el juez Vilaplana, en cumplimiento de la decisión de la Audiencia de Sevilla, ha modificado el importe de las fianzas para los acusados, tanto los que recurrieron como los que no lo hicieron, por lo que teniendo en cuenta exclusivamente el resto de responsabilidades pecuniarias (multa y costas), ha decidido fijar la cuantía en 400 euros.

La decisión de la Audiencia se ha producido a raíz de que la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en el caso de los ERE confirmase su criterio de solicitar el archivo de aquellas piezas de la macrocausa en las que no se han detectado la presencia de los denominados “intrusos”.

En diciembre de 2020, el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana procesó por estas ayudas a ocho personas. Además del ex secretario general de UGT-A, figuran como acusados el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera; el ex director general de la agencia IDEA Antonio Valverde; Blanca Uruñuela Aguado, también de UGT y que en su día fue miembro de la ejecutiva federal; el que fuera secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO Antonio Perianes Pedrero; Francisco Figueroa Alcarazo, secretario de acción sindical de la unión provincial de CCOO de Sevilla; José Luis Relea Laso, director de Recursos Humanos de Altadis; y el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín Muñoz.