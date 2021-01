Riesgo de suspensión del juicio por la gestión de Oliver en el Betis

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla tiene previsto iniciar mañana el juicio contra el empresario Luis Oliver por su gestión en el Betis. En el banquillo se sentarán además los ex presidentes béticos José León y Jaime Rodríguez Sacristán y los empresarios José María Gálvez, Angel Mayayo, Isabel Escrig y Plácido Robla.

El juicio está previsto en varias sesiones hasta el 28 de enero aunque en las últimas horas ha habido varias renuncias de abogados de oficio de entidades presuntas responsables civiles y uno de los nuevos defensores no recibió su nombramiento hasta el 5 de enero pasado. Por ello se teme que alguno de los nuevos letrados pida la suspensión al no haber podido estudiar los siete mil folios del sumario, según informan a este periódico fuentes del caso.

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para el expresidente José León y cinco para el ex consejero delegado Luis Oliver, acusados de un presunto delito de apropiación indebida y de perjudicar en un millón de euros al Betis durante su gestión, en la que se incluyen los traspasos de Sergio García y Mehmet Aurelio. Para Jaime Rodríguez Sacristán pide nueve meses de cárcel, dos años para los empresarios Mayayo y Gálvez, un año para Escrig y un año y seis meses para Robla.

Este es el único juicio pendiente de los que se abrieron en torno a la gestión del Betis en tiempos de Manuel Ruiz de Lopera, con excepción del recurso pendiente ante el Tribunal Supremo por el traspaso de acciones.

Según el calendario establecido por la Audiencia, este martes declararán los siete imputados y la ex esposa de Oliver, que según las acusaciones recibió mil euros del traspaso de Sergio García “por mera liberalidad”.

El día 13 declararán como testigos, entre otros, José Checa González, ex consejero delegado del Real Zaragoza cuando se traspasó a Sergio García, y el agente del futbolista Mehmet Aurelio.

El 14 de enero está citado como testigo el ex abogado de Oliver Alfonso Contreras y el día 19 los también letrados José Antonio Bosch, ex administrador judicial del Betis, y Manuel Castaño, ex consejero.

El 20 de enero comparecerá como testigo el ex futbolista del Betis Rafael Gordillo, presidente entre 2010 y 2011 y actual director de Relaciones Institucionales. A partir del 21 empezará el interrogatorio de los peritos, principalmente el guardia civil que investigó el caso a petición del juzgado de instrucción 6 de Sevilla y dos expertos propuestos por la defensa de los acusados.

En caso de mantenerse el calendario, el día 25 comenzará el informe de la Fiscalía, seguido de la acusación particular de la asociación Béticos por el Villamarín y finalmente los días 26 a 28 las defensas.

En el relato de los hechos del denominado caso Saqueo, la Fiscalía precisa cómo fue la actuación en los traspasos de los futbolistas del Betis Mehmet Aurelio al Besiktas turco y de Sergio García al Espanyol de Barcelona.

En el caso de Aurelio, la Fiscalía afirma que Oliver, en connivencia con León y los acusados Gálvez y Mayayo, pagaron 354.000 euros a una empresa que no hizo de intermediaria; y en el caso de Sergio García, se abonaron 590.000 euros a una entidad que tampoco hizo ninguna labor en el traspaso.

El traspaso de Aurelio lo cobró la empresa Bastogne Corporación SL y el de García se pagó a Sport Transfer Management SL, y en este caso Oliver y León actuaron en connivencia con el acusado Robla, administrador de la segunda empresa, según la Fiscalía.