Un jurado decidirá esta semana sobre el crimen de la marihuana de La Puebla de Cazalla

A partir del lunes 19 de septiembre y, al menos durante casi dos semanas, la Audiencia de Sevilla tiene previsto celebrar el juicio sobre el crimen de la marihuana ocurrido en La Puebla de Cazalla en noviembre de 2019. Un jurado popular será el encargado de dilucidar las circunstancias que rodearon a la muerte de Manuel G., el dueño de una tienda de semillas a las afueras del pueblo, fallecido a consecuencia de un disparo recibido una nave del polígono ganadero La Fuentecilla durante una venta de marihuana. Según las investigaciones realizadas entonces por la Guardia Civil, la víctima llevaba tiempo dedicándose al cultivo de marihuana. Incluso había sido detenido unos meses antes.

En el banquillo de los acusados estarán siete personas, de los que cinco están acusados de asesinato, se enfrenten a las penas de entre 28 y 36 años de cárcel solicitados por la Fiscalía. En su escrito de acusación, facilitado por la oficina de comunicación del TSJA, el Ministerio Público solicita para Marcos T.V., Alhasan K.B., Cristian S.S., José Antonio C.R., y Nicanor A.T., un total de 24 años de prisión por un presunto delito de robo con violencia en grado de tentativa en concurso medial con un delito de asesinato con alevosía, así como cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 480.000 euros por un delito contra la salud pública.

Aademás reclama para Alhasan K.B. seis años de cárcel por un delito de tentativa de homicidio y otros dos años de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas, así como dos años de cárcel para Joaquín T.V. -hermano de Marcos T.V- por un delito de encubrimiento, y un año y nueve meses de prisión y el pago de una multa de 400.000 euros para Rafael S.S. -primo de la víctima- como cómplice de un delito contra la salud pública.

En concepto de responsabilidad civil, pide que los principales acusados indemnicen con un total de 209.000 euros a la familia de la víctima.

La venta de una plantación de marihuana

El Ministerio Fiscal indica que en la tarde del 15 de noviembre de 2019, los cinco acusados de asesinato se desplazaron desde Málaga hasta La Puebla de Cazalla, doned había quedado con Manuel para "negociar el precio de la venta de una plantación de marihuana" que poseía la víctima.

Sin embargo, el trato no llegó a término y se volvieron a citar al día siguiente en una nave propiedad del primo de Manuel. Marcos T.V., Alhasan K.B. y Cristian S.S. llegaron en un coche que había sido alquilado por Joaquín T.V., "quien se encargaba habitualmente de suministrar a los demás el vehículo a utilizar, si bien no tenía conocimiento de la finalidad del uso del mismo ni estuvo presente el día de los hechos". Otros dos, José Antonio C.R. y Nicanor A.T. llegaron en un segundo coche que había sido arrendado por un conocido.

Cuando llegaron a La Puebla de Cazalla,el primero en entrar fue el primo del fallecido, Rafael S. S.., quien le ayudó a preparar las bolsas de marihuana y a su posterior pesaje, y José Antonio C.R., quien "inició la negociación y procedió igualmente en el pesaje de la sustancia", asegura la Fiscalía, que añade que este acusado "se presentó" ante el fallecido "como un intermediario, si bien participaba en la compra de la marihuana de forma activa".

"A sabiendas de la intención de los acusados de sustraer la totalidad de la marihuana", le pidió al primo de la víctima que abandonara la nave, "alegando que los compradores eran muy reticentes a terceras personas", de forma que, cuando Manuel G. se encontraba solo en el interior de la nave, José Antonio C.R. abandonó la misma y se dirigió a un bar cercano donde se encontraba esperándolo, “en funciones de alerta”, Nicanor A.T..

"Plan preconcebido" de los acusados

Fue entonces, según la Fiscalía, cuando llegaron Marcos T.V., Cristian S.S. y Alhasan K.B., quien, "con ánimo de acabar con la vida” de la víctima y “en ejecución del plan preconcebido por los acusados para facilitar la sustracción de la sustancia estupefaciente y exhibiendo un arma que portaba, la cual no ha podido ser identificada pero que era conocida por el resto, comenzó a disparar" al fallecido, llegándole a alcanzar un proyectil en la zona del tórax. Este acusado carece de la correspondiente licencia de armas.

"Ante los fuertes estruendos de los disparos", el primo de la víctima corrió para auxiliarle, momento en el que Alhasan, "con ánimo de acabar con su vida, comenzó a dispararle", consiguiendo esquivar dos proyectiles sin resultar lesionado.

La llegada del primo del fallecido y de otros vecinos del lugar impidió a los investigados hacerse para sí de la marihuana, quedando la misma abandonada en el interior de la nave, dice la Fiscalía, que agrega que, seguidamente, los acusados huyeron del lugar rápidamente, abandonando en el lugar uno de los vehículos en el que llegaron.

La víctima fue trasladada al centro de salud de La Puebla de Cazalla por su primo, falleciendo a consecuencia del disparo recibido. El peso total de la sustancia incautada asciende a 74.246 gramos, con un valor total de mercado de 120.286,34 euros. Dicha sustancia era propiedad del fallecido “para su posterior venta” a los cinco principales acusados, quienes "a su vez iban a destinarla a terceros".

La Fiscalía concluye que, Joaquín T.V. contactó con la empresa propietaria del vehículo utilizado y le dijo que había sido sustraído, todo ello “con la finalidad de ocultar el destino del vehículo e impedir que los hechos acaecidos fueren conocidos”.