Villén lamenta que los burdeles "hace unos años tenían unas connotaciones no tan malas como hoy en día, desgraciadamente"

Fernando Villén, el ex director técnico de la Faffe acusado de malversar 32.556 euros a través de una tarjeta de la fundación pública que usó en distintos prostíbulos, ha concluido el juicio con ¡jurado popular que se ha celebrado en la Audiencia de Sevilla reconociendo que hizo "un gasto indebido" pero, además de asegurar que "todo el dinero fue devuelto", ha lamentado que entró con fondos de la Administración en unos locales "que, desgraciadamente, hace unos daños tenían unas connotaciones no tan malas como hoy en día".

Durante el ejercicio de su derecho a la última palabra, Villén ha agradecido el trabajo de "todo el tribunal" antes de explayarse en sus declaraciones finales. "Sinceramente, he reconocido los gastos en ese tipo de locales que, desgraciadamente, hace unos años tenían unas connotaciones no tan malas como hoy en día", ha dicho. "Todo el dinero fue devuelto, yo tenía un buen sueldo. Pero debo pedir perdón, me arrepiento de haber hecho aquellas actuaciones, especialmente a mis compañeros de la Faffe y a la administración de la Junta", ha proseguido.

"Lo hice siempre en un marco mal entendido por mi parte. Tuve un gasto indebido, pero jamás ha habido menoscabo ni quebranto para la Administración y nunca me he llevado un euro de la Fundación", ha añadido antes de dirigirse a los nueve jurados: "Aún ando en el proceso de perdonarme, espero que ustedes lo hagan".

La otra acusada, la ex directora económico-financiera de la Faffe Ana Valls, ha adoptado un tono diametralmente distinto. "Siento un absoluto bochorno por el uso que el director hizo de la tarjeta", ha asegurado la encausada, que se ha declarado "absolutamente inocente". "Por mis principios jamás habría realizado esa manipulación", ha sentenciado.