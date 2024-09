Prisión para el hombre que mató a su compañero de habitación en la residencia de Écija

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Écija (Sevilla) ha acordado este jueves el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, del hombre detenido el pasado martes por el asesinato de un anciano con el que compartía habitación en la residencia Vitalia de la localidad astigitana.

Inicialmente, se le atribuye un delito de asesinato, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han precisado que en su comparecencia ante el juez el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. Durante la mañana de hoy, también han comparecido un total de ocho testigos en el juzgado.

Los hechos ocurrieron la madrugada del martes en la habitación de ambos y, según las primeras investigaciones policiales, el presunto homicida asfixió con una almohada a la víctima. Se investiga si hubo una pelea o discusión previa. Fueron los auxiliares de la residencia los que encontraron el cadáver durante una de sus vueltas rutinarias durante la noche. "No había problemas previos entre los dos. No había desavenencias, nos ha pillado por sorpresa. Fue a las dos de la madrugada. El autor de los hechos ha dicho algo a la Policía pero a nosotros no nos han dicho nada", apuntó la directora de la residencia, Sandra Romero, que añadió que ha aportado a los investigadores todo el material posible, en referencia a las imágenes de las cámaras de seguridad del centro.

El presunto autor del crimen y su víctima convivían desde hace tiempo sin que nunca se conocieran problemas entre ellos. La responsable del centro en el que se cometió el homicidio indicó que la persona detenida por el homicidio tiene problemas mentales. "En la residencia tenemos o personas mayores o con enfermedades mentales. Es el perfil de nuestros residentes", apuntó. El detenido tiene 54 años y compartía habitación con la víctima, un hombre de 70 años identificado como J. M. C. S.

El detenido de Écija y su víctima convivían "desde hace tiempo sin desavenencias previas" / M. G.

"El que ha hecho eso era un hombre normal, con vida normal. No era un residente problemático. Los auxiliares abrieron para comprobar que todo el mundo estaba en su cama. Es lo que llamamos las vueltas, que hacemos varias veces en la noche. En una de las vueltas rutinarias entraron los auxiliares y lo encontraron fallecido".

Ninguno de los residentes era originario de Écija, sino que en ambos casos procedían de otros municipios de la provincia de Sevilla, como Los Palacios y Villafranca.

"Nadie lo esperaba", recalcó la responsable de la residencia, que añadió que la plantilla del centro y los residentes del mismo están "muy sorprendidos y tristes" ante este suceso. Incluso los servicios psicológicos del centro habrían asistido a alguno de los residentes a cuenta del impacto de la noticia, según Sandra Romero.