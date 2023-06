Los procuradores y los abogados de Sevilla, listos para una protesta “histórica”

Los abogados y los procuradores de Sevilla están llamados mañana miércoles a una concentración “verdaderamente histórica” en la Plaza de los Letrados, la pequeña explanada que hay delante de la Audiencia Provincial. El objetivo del acto, que comenzará a las 12.00 horas, es reivindicar “el cese de la actual paralización” de la Justicia y “exigir un Pacto de Estado” que conduzca a “una reforma profunda y duradera” de este servicio público. Así se pronunciaron ayer el decano del Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS), Óscar Fernández León, y su homóloga del Colegio de Procuradores de Sevilla, María Teresa Rodríguez, que llegaron a advertir de que el estado actual de la Justicia tras una pandemia, una huelga de letrados judiciales (LAJ) y la que aún está vigente de funcionarios es “un drama”.

“La Justicia vive uno de sus peores momentos del periodo democrático. No hay ningún plan para la recuperación después de la pandemia. Estábamos ansiosos por la nueva Ley de Eficiencia Procesal, pero con la convocatoria de elecciones generales se ha quedado a la espera. Era nuestra gran esperanza”, advirtió Fernández León durante una rueda de prensa en la sede del ICAS.

“La situación es dramática. En un pleito por una herencia, por ejemplo, llegas a juicio después de un trabajo enorme y ahora se suspende. Eso supone un problema para el abogado, pero sobre todo es un drama humano para el cliente”, indicó el decano de los abogados sevillanos, que desde la huelga que los LAJ mantuvieron desde enero a abril ya rogó que las suspensiones se comunicasen con la suficiente antelación, no el mismo día del señalamiento. Ha habido casos extremos en este sentido, como el de una colegiada que fue a Logroño para nada.

En menos de un mes habrá en España elecciones y un nuevo Gobierno, pero ni los abogados ni los procuradores han escuchado todavía qué papel juega la Justicia en los programas de los principales políticos. “Lo único que he oído es a alguien relacionado con un partido que piensa que es posible que se retome la Ley de Eficiencia Procesal y que funcione en el último trimestre del año. Pero no he escuchado ninguna propuesta clara”, reconoció Fernández León. “Yo no he oído nada. Jamás, ni una palabra”, lamentó Rodríguez. Por eso el ICAS exige a quienes concurren a las elecciones “que hagan de la Justicia una prioridad”.

“Estamos esperanzados, eso siempre, porque el enfermo lo necesita. La Justicia es ciega, pero también es muy frágil y no queremos ni pensar cómo puede acabar”, advirtió el decano de los abogados. “Parece que va como a un suicidio colectivo. Hay que mimarla, cuidarla y conseguir que los políticos piensen que es un servicio público tan básico como cualquier otro”, reclamó la decana de los procuradores, que puso sobre la mesa una cifra preocupante consecuencia de los paros de distintos operadores jurídicos en los últimos meses: “Nuestro Colegio suele recibir 10.000 notificaciones al día, pero han llegado a estar por debajo de las 4.000”.

Por eso, desde “el respeto más absoluto” a los derechos de los funcionarios, ambos rogaron al resto de profesionales del sector “que piensen en el justiciable”, es decir, el ciudadano cuyos derechos o intereses dependen de lo que decida un tribunal.

"Vemos peligrar muchos despachos"

Las huelgas de los LAJ y de los funcionarios están provocando, sobre todo en los partidos judiciales fuera de Sevilla capital, la suspensión de numerosos juicios y actos judiciales. Abogados y procuradores ya hablan de “consecuencias dramáticas” para sus profesiones porque la “paralización de procedimientos” está suponiendo que “muchos compañeros dejen de trabajar o disminuyan considerablemente su actividad profesional”. “Estamos viendo peligrar nuestros despachos”, aseguró María Teresa Rodríguez. “Muchos han pasado de vivir de la profesión a tratar de sobrevivir ante la falta de casos debido al más que defectuoso funcionamiento de la Justicia”, denunció Óscar Fernández León.

No acaban ahí sus quejas, ya que los problemas que padecen quienes trabajan en los juzgados se trasladan al trato con los abogados. “Las tensiones, los malos modos, las incomprensiones y otros malentendidos que se producen diariamente provocan muchos casos en los que se socava nuestra dignidad como profesionales”, lamentó el responsable de la abogacía sevillana.