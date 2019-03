Menos separaciones en el año 2018

Las demandas de separación han bajado casi un 3 % en 2018 respecto al año anterior. En total, en los órganos judiciales de Andalucía se presentaron el año pasado un total de 21.573 demandas de disolución matrimonial. Esto supone un 2,9 % menos que las presentadas en 2017, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Todas las formas de disolución matrimonial mostraron disminuciones interanuales. Las 10.325 demandas de divorcio consensuado fueron un 3,5 % menos que las de 2017; las 10.166 demandas de divorcio contencioso, un 1,3 % menos; las 645 de separación consensuada, un 13,7 % menos; y las 437 de separación contenciosa, un 7,8 %menos. Sí aumentaron las demandas de nulidad. Se presentaron 29, un 3,6 % más que en 2017.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2018 vemos que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en la Comunitat Valenciana, 27,9; seguida de Canarias, 26,7; Illes Balears, 25,6; Andalucía, 25,2; Cataluña, 25; y Asturias, 24,1. Todas superan la media nacional de 23,9. Por el contrario, las más bajas, se han dado en Castilla y León, 18,6; País Vasco, 19,1; y Aragón, 20,6.

Menos separaciones a finales de 2018

En el cuarto trimestre de 2018 el número de demandas de disoluciones matrimoniales: separaciones y divorcios, se redujo en un 2,3 % respecto a igual trimestre de 2017, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

En este cuarto trimestre las separaciones, tanto consensuadas como no consensuadas, mostraron disminuciones interanuales, excepto los divorcios no consensuados. Las 170 demandas de separación consensuada fueron un 11,5 % menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2017. Las 113 demandas de separación no consensuada fueron un 15,7 % menos. Por lo que respecta a las demandas de divorcio, las consensuadas, de las que se presentaron 2.705, disminuyeron un 4,5 por ciento respecto a 2017, mientras que, por el contrario, las no consensuadas aumentaron un 1,2 %, habiéndose presentado 12.287.

El número de demandas de nulidad, 9, fue un 28,6 % mayor a las presentadas en el cuarto trimestre de 2017.