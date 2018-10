El tribunal pide a los peritos que no usen los teléfonos móviles

El presidente del tribunal que enjuicia el "procedimiento específico" de los ERE, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha solicitado este martes a los peritos propuestos por varias de las defensas de los ex altos cargos que no utilicen los teléfonos móviles mientras están declarando en la vista oral y también ha pedido a los abogados de la defensa que hagan un "uso indispensable y responsable" de los enchufes para evitar cortes de luz como el que se produjo durante la sesión de ayer.

El magistrado Juan Antonio Calle Peña ha comenzado la sesión dirigiéndose a los letrados de la defensa, a los que ha rogado que utilicen de manera responsable los enchufes que disponen para conectar los ordenadores portátiles. El abogado Gonzalo Martínez Fresneda, que defiende al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, ha intervenido entonces para aclarar que lo que ocurrió ayer es que tenía conectado su teléfono móvil y en un momento dado "estalló" el cargador, provocando una "pequeña explosión", ha afirmado el letrado, que ha añadido que "la broma le ha costado 50 euros", aunque se ha comprometido a no volver a utilizar el cargador del móvil.

El presidente del tribunal también se ha dirigido a los seis peritos de la defensa, a los que ha puesto de manifiesto que ha observado que hacen un "uso habitual del móvil", para ver la pantalla y "compartirla" con los otros peritos, y ha señalado que desconoce si son cuestiones ajenas a la pericia la que consultan en estos smartphones.

El catedrático de Derecho Financiero y Tributario Miguel Ángel Martínez Lago, que ha realizado un informe pericial a instancias de la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, ha respondido que algunos documentos de trabajo para esta pericia los tienen en el teléfono móvil. El tribunal les ha pedido a los peritos que esos documentos los tengan "cargados" en un disco duro o en pendrive para su utilización cuando sea necesario, dado que "el uso continuo del móvil no es lo más adecuado cuando se está declarando en el juicio", ha precisado el magistrado.

Por último, Calle Peña ha pedido a los peritos que cuando realicen una réplica a una pregunta realizada por las partes "no se desvíen del origen de la pregunta".