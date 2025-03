El TSJA respeta la absolución de dos hombres por la venta de una finca en La Algaba

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado una sentencia de la Audiencia de Sevilla que absuelve a dos hombres y a una empresa de un presunto delito de estafa supuestamente derivado de la venta de una parcela de La Algaba perteneciente a una finca matriz. El terreno iba a ser segregado para que la compradora construyese allí una vivienda, pero eso coincidió en el tiempo con la decisión del Ayuntamiento de denegar más segregaciones porque había un exceso de parcelas en la zona. La denunciante consideró que había sido engañada, pero los tribunales niegan que existiese tal intención.

En esta nueva sentencia, dictada el 19 de marzo y facilitada por la oficina de comunicación del TSJA, la Sala de lo Civil y Penal desestima el recurso de apelación presentado por la compradora contra la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que absolvió a los dos acusados y a la entidad Asesores Técnicos La Vega S.L. del delito agravado de estafa que les atribuyeron la Fiscalía y la acusación particular.

A grandes rasgos, la Sección Primera consideró que la prueba practicada en el juicio fue insuficiente para destruir el derecho a la presunción de inocencia de los acusados porque no pudo probarse que los vendedores de la finca, de 2.503 metros cuadros pendientes de segregación de la finca matriz, ocultaran a la compradora y denunciante que esa segregación no podría llevarse a cabo debido a que el Ayuntamiento de La Algaba no concedería el permiso necesario.