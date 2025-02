Vito Quiles no aclara a la juez quiénes son los "sicarios" de Rubén Sánchez

El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha tomado declaración este martes como investigado a Vito Quiles, candidato en las listas del partido Se Acabó la Fiesta en las elecciones europeas de junio de 2024 y jefe de prensa del líder de esta formación, Luis "Alvise" Pérez, por la querella por presuntas injurias y calumnias al secretario general de la asociación de consumidores y usuarios Facua, Rubén Sánchez.

El periodista Vito Quiles había solicitado voluntariamente esta comparecencia, después de que en su citación inicial del pasado 25 de diciembre por videoconferencia se acogiese a su derecho a no declarar. Tras la comparecencia, la acusación particular que ejerce la representación letrada de Rubén Sánchez ha considerado que el investigado "no ha explicado" ni "aclarado" en qué se fundamentarían sus acusaciones en las redes sociales contra el secretario general de Facua.

"No ha explicado a qué personas habría ordenado amenazar de muerte Rubén Sánchez ni quiénes serían las víctimas de las extorsiones y estafas que le ha atribuido, como tampoco en qué habrían consistido esos delitos, ni la identidad de ninguno de los sicarios que aseguró que tiene el secretario general de Facua ni quienes tendrían a su nombre varios yates que según Quiles serían propiedad de Sánchez", ha afirmado el secretario general de Facua en su cuenta de la red social X.

La querella de la que derivan las diligencias fue formalizada en octubre de 2022 y tuvo su origen en comentarios en las redes sociales vertidos por Vito Quiles, en los que, supuestamente, acusaba al líder de Facua, Rubén Sánchez, de "extorsiones y estafas", así como el hecho de "deslizar la existencia de 'relaciones' entre Facua y supuestas tramas de menores abusadas y tuteladas en la Comunidad Valenciana y en Baleares", según el secretario de la organización de consumidores, que recientemente ampliaba su denuncia.

La juez María José Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 18, ordenó meses atrás la averiguación del paradero de Vito Quiles como querellado, después de que no hubiese podido ser citado en el domicilio designado en la causa ni en ninguno de los que constan en la consulta integral de domicilio del Punto Neutro Judicial, mientras que tampoco se había podido contactar telefónicamente con el mismo.

Finalmente, el pasado 13 de junio Vito Quiles acudía al juzgado para designar abogado y procurador, informar de su domicilio y ponerse a disposición de la juez instructora. Posteriormente, la juez ordenaba librar testimonio a la Fiscalía del Tribunal Supremo, para que examine una serie de contenidos difundidos por el líder de dicha formación y europarlamentario, Luis "Alvise" Pérez, que podrían suponer "amenazas y represión a la función jurisdiccional" con relación a la magistrada titular de dicha instancia judicial.

En tales contenidos, "Alvise" Pérez atribuye a la propia magistrada "una orden criminal inaceptable", al haber aludido por error en un auto a una orden de detención contra Vito Quiles en la mencionada causa por presuntas injurias y calumnias, extremo corregido con el requerimiento de averiguar su paradero. "Alvise" Pérez habría manifestado que en caso de no ser rectificada la resolución judicial, aludiendo expresamente a la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, publicaría "cosas sobre la definición del término soborno".