“No intento suplantar a Triana ni a tres genios de la música andaluza”

El cantante y guitarrista Juan Reina, líder de la actual banda Triana, responde a las acusaciones de Eduardo Rodríguez Rodway, único miembro vivo de los tres fundadores (junto con Jesús de la Rosa y el batería Juan José Palacios, conocido como Tele) de cara al juicio por derechos de autor que les enfrentará el martes.

— ¿Cómo se plantea el juicio por los derechos de Triana?.

Para mí todo lo que está pasando es muy triste y doloroso, no entiendo nada. Como músico, como amigo de Tele y de su familia, como admirador del grupo Triana y de todo su legado musical, es muy triste verme acusado de algo que no es cierto. Es algo que jamás habría imaginado que pasara, verme obligado a defenderme de algo que no he hecho y demandado por alguien a quien siempre he valorado y admirado.

Las pruebas importantes las tienen que aportar ellos, que son los que me acusan de algo que no es verdad. Mi línea es ser sincero y honesto, como he sido siempre, no tengo que inventar ni defenderme de nada. Ser fiel a la música y a los principios que me han inculcado mis padres.

Cuando yo era joven, Triana era el grupo que más admiraba. Siempre he tenido su legado por bandera y siempre lo he hecho desde el máximo respeto profesional y musical al grupo. No podría dormir tranquilo sintiendo que destrozo la obra de Jesús, Tele y Eduardo.

—¿La viuda de Tele sigue apoyándole?

Mi relación con ella y con sus hijos es excepcional, somos amigos desde siempre, hay un cariño familiar sincero y entrañable que traspasa cualquier interés económico. Si en algún momento me dice que pare por estar haciendo algo incorrecto, o si una acción o inacción mía afectase a su familia, yo me apartaría sin dudarlo.

— ¿Es cierto el pacto que relata Eduardo de que si algún un miembro moría, Triana desaparecería?

Tele siempre me dijo lo contrario. Tanto para él como para el resto de componentes, que su música no cayese en el olvido y se perpetuase por los años sería el mayor logro que podrían conseguir. Imagino que para cualquier artista esa es su mayor recompensa, que su trabajo no muera con él y que su obra siga mas viva que nunca a pesar de los años. Respeto la opinión de Eduardo, pero no es lo que Tele me transmitió. Es más, hay más herederos que jamas se han pronunciado en contra de lo que hacemos.

El trabajo que hacemos genera beneficios para todos los que componían esas maravillosas canciones en forma de derechos de autor. Si alguno de ellos no componía, evidentemente no puede cobrar esos derechos.

—¿Usted niega que estén plagiando?

Según la Real Academia de la Lengua, plagio es “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”.

Con todo mi cariño y respeto profesional a Eduardo, digo que jamás se me ocurriría dar por propias obras que no son mías, y menos grandes obras maestras del rock andaluz como El Patio, Tu frialdad o Señor Troncoso. Sería un orgullo haber sido uno de sus autores, pero no es así, por lo que me doy por satisfecho con interpretarlas.

— Usted tiene 58 años y el actual Triana es más joven que el primero. ¿Lo considera una evolución natural?

Triana lo fundaron y serán siempre fundadores Tele, Jesús y Eduardo, nadie está tratando de sustituir ni suplantar a estos tres genios de la música andaluza. Lo que hacemos no es una evolución de Triana, no se puede mejorar lo que ya es perfecto. Nosotros, con toda la humildad, tenemos encomendada la gran responsabilidad, hasta que me digan lo contrario, de perpetuar e interpretar la obra de ese maravilloso grupo, siempre desde el respeto a su obra y sus autores.

—¿Qué le parece que Rodríguez Rodway le reclame el 33,3% de sus beneficios en 12 años?

En un juicio peleas por algo que consideras tuyo, y es lo más moral y digno que existe, pero lo que yo hago con el nombre Triana no se lo he robado a nadie, solo cobro por mi trabajo como músico. Yo me hago otra pregunta: ¿es moral querer cobrar por algo que no has hecho tú?

—¿Cómo van a salir los artistas de la crisis del Covid, se ha aprendido algo?

La pandemia ha destrozado a los sectores más vulnerables, por desgracia la cultura y la música lo son. El Covid nos hará más fuertes y nos obligará a reinventarnos, eso siempre está bien. La pena es toda la gente que se queda en el camino. Lo único que he aprendido en este tiempo es a ser mejor persona y a apreciar las cosas realmente importantes: la familia, los amigos, valorar el trabajo de los demás y, sobre todo, que nadie es imprescindible.