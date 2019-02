Rosa Aguilar teme por las políticas de inmigración y contra el maltrato

Quien hizo que yo diera un paso crucial en mi vida, y que me costó mi trabajo, fue [el ex presidente de la Junta] José Antonio Griñán. Desde el ámbito de la amistad me llamó [en 2009] para que viniera a ser consejera de Obras Públicas.

Tenemos un Foro Andaluz de la Inmigración donde están representados todos los colectivos. El cuarto Plan Integral ha quedado prácticamente preparado para que le den el último impulso y yo espero que lo aprueben. Era un programa asumible por cualquier gobierno pero aquí parece que el que manda es quien no está en el gobierno. Hemos trabajado por la inclusión porque así porque lo dice nuestro Estatuto de Autonomía. Ahora tenemos un partido de extrema derecha que no cree en el Estatuto de Autonomía, como quedó claro el día de la constitución de este parlamento, y de repente nos encontramos con que es quien determina las políticas del gobierno porque el gobierno es reo de la extrema derecha.

No nos tenemos que desalentar, es verdad que muchas veces se adoptan cientos de medidas y siguen asesinando a mujeres. Sabemos que los cambios tan profundos que exige la erradicación de la violencia de género, la igualdad plena entre hombres y mujeres no se consiguen de un día para otro. No debemos olvidar a ninguna de las mujeres que han sido asesinadas porque a ellas les debemos seguir en la batalla pero también debemos tener un hueco en nuestro pensamiento para todas las que podrían haber sido asesinadas y están viviendo una vida digna y feliz.

El 27 de noviembre se hizo un gran acuerdo que significaba la implantación progresiva de la oficina judicial y fiscal con un incremento del complemento específico y un conjunto de medidas como cubrir de inmediato las bajas. Era un acuerdo de extraordinaria importancia y de largo alcance. Me ha sorprendido mucho que el vicepresidente del gobierno dijese que era un acuerdo que no iba cumplir porque era ilegal. Luego alguien le ha debido decir que lo que estaba diciendo era un perfecto disparate. Ha demostrado que ni tenía información, ni conocía, ni sabía. Cuando pasan estas cosas hay que ser más prudente antes de tachar de ilegal una cosa, porque al final ha tenido que dar marcha atrás y reconocer que es plenamente legal y que además lo va a cumplir.

Mucho me temo que los habrá, porque la Justicia necesita una dedicación exclusiva y con una consejería de esas características yo diría que es prácticamente imposible. Nosotros hablamos de Justicia pero seguro que los empresarios turísticos dicen que turismo necesita el 100% de dedicación y, si hablamos de Administración Local, los alcaldes y alcaldesas dirían que hay que dedicarle el 100%. Esta estructura del gobierno es un error y no va a beneficiar a la administración de Justicia, que se ve relegada.

“Estaba mirando modelos de toga cuando me llamó Susana Díaz”

Rosa Aguilar estaba en 2015 en el Congreso de los Diputados y había decidido volver a ejercer como abogada. Cuenta que “estaba mirando togas y ya tenía elegida la tela y modelo cuando me llamó Susana Díaz para que fuese consejera de Cultura”.

“No podía decir que no a una persona como ella, comprometida y volcada en Andalucía. Le dí la vuelta al folleto de las togas y me vine a servir a Andalucía en un espacio como cultura, que tanto tiene que decir en nuestra tierra. Luego me planteó ir a Justicia y se lo he agradecido infinitamente porque he podido tener una relación directa con la que es realmente mi profesión”.

“Siempre me he sentido abogada y sigo de alta en el Colegio de Abogados de Córdoba. Cuando ejercí disfruté mucho porque elegí una profesión por vocación y desde el punto de vista de mi compromiso social, que es también lo que me llevó a entrar en política”, afirma.