Parejas internacionales y aumento de las bodas tras un año de expediente matrimonial previo en las notarías

Hay cientos de detalles que hay que tener en cuenta a la hora de organizar una boda. No sólo está la fiesta, los trajes, adornos, invitados, también los trámites burocráticos. Desde hace un año, los notarios pueden realizar todo el proceso de la boda con la posibilidad de que la pareja pueda obtener el expediente previo en la misma oficina notarial. Esto ha supuesto que los notarios, que ya "casaban" desde el año 2015 en sus oficinas, se hayan enfrentado a nuevas situaciones en sus despachos.

La Cátedra de Derecho Notarial Internacional Comparado, creada por el Colegio Notarial de Andalucia y la UPO, organizó recientemente un seminario sobre los aspectos que han surgido a lo largo de este año de aplicación del expediente matrimonial previo en las notarías.

Los notarios pueden celebrar matrimonios civiles desde el año 2015, pero hasta el 30 de abril de 2021 la pareja debían ir al Registro Civil para conseguir el expediente previo en el que se aseguraba que cumplían las condiciones para convertirse en conyuges. Desde entonces, ha habido un aumento de las bodas ante notario. "Ha sido un gran desafío para nosotros porque hemos asumido un trámite que antes no se hacía.", explica Pablo Vázquez Moral, fedatario catalán que ha sido ponente en el seminario de la Cátedra. "Las bodas en las notarías son una alternativa más rápida y flexible al juzgado", afirma.

Sin embargo, en el día a día han surgido algunos problemas en las notarías a la hora decelebrar las bodas, "sobre todo en el caso de uniones donde hay algún componente internacional". Si uno de los contrayentes es extranjero, debe aportar la documentación de su país de origen. "Hay veces que la pareja viene con mucha prisa, sobre todo cuando uno de los miembros es extranjero y aquí es fundamental el paso del expediente previo para evitar los matrimonios de conveniencia", advierte Vázquez Moral.

Para realizar el expediente matrimonial se deben realizar entrevistas separadas a los contrayentes "y partiendo siempre de la buena fe de la gente, intentar averiguar si el matrimonio es cierto", añade el notario. "La finalidad del expediente previo no es sólo evitar la bigamia, sino también determinar que no es un matrimonio simulado o de conveniencia. Si hay alguna señal de alerta hay que denegarlo. Este paso no es necesario con las parejas de hecho. En este caso, cuando se detecta que la pareja no se conoce, el legislador no ha previsto que haya ninguna forma para parar el expediente. Esta situación puede dar lugar a situaciones cercanas al fraude de ley puesto que en Cataluña, por ejemplo, tienen los mismos derechos que un matrimonio convencional".

Los aspectos internacionales fueron abordados en el seminario por Flora Calvo Balbío, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. En el caso de que uno de los miembros de la pareja sea extranjero, es necesario saber qué ley se aplica. Hay veces que la jurisdicción del pais es similar a la española, pero otros que no. Por ejemplo, en España está admitido el matrimonio homosexual pero no es ago comun en todos los países, o por ejemplo, la capacitación de la mujer en los estados islámicos y la necesidad del consentimiento matrimonial paterno. "En este último caso, se aplicaría subsidiariamente la legislación española".

Un caso especial es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Como norma general, se aplicará la más restrictiva, en este caso no se consideraría el trámite. Sin embargo, "el Registro Civil en España ha determinado que se trata de una norma de orden público, por lo que el matrimonio sería válido. Ahora bien, la boda seráía nula en en el país del otro contrayente". La profesora explica que este tipo de casos pueden derivar en "situaciones claudicantes". Es decir, la pareja podría tener en su país de origen otra familia con una persona de otro sexo.