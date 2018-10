Más disoluciones matrimonioniales de abril a junio

El número de demandas de disolución matrimonial aumentó un 1,1% desde abril a junio de 2018 en Andalucía con respecto al segundo trimestre de 2017, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

En cuanto a las diferentes fórmulas de poner fin al matrimonio, han aumentado en líneas generales todos los tipos de disoluciones salvo las separaciones consensuadas, que han descendido un 2,1%, lo que supone un total de 183. Respecto a los divorcios, las 2.829 demandas de divorcio consensuado se han incrementado un 0,5% mientras que las demandas de divorcio no consensuadas, 2.703, son un 1% más que el año anterior; y las 130 de separación no consensuada un 25% más que las presentadas en el segundo trimestre de 2017.

Respecto a las separaciones, en Sevilla el número de consensuadas es de 31 frente a las 26 no consensuadas.

En la provincia de Sevilla, los divorcios consensuados o no han sido prácticamente los mismos durante el segundo trimestre. Los que que han sido producto de un acuerdo fueron 668, los no consensuados, 614.

Aunque el número de demandas de nulidad es bajo, 4, éstas han sido un 33,3% más que las presentadas en el segundo trimestre de 2017. En Sevilla, se presentó sólo una nulidad.

Respecto al balance de disoluciones matrimoniales en España, el mayor número de demandas por cada 10.000 habitantes se ha dado en Canarias, 7,7 seguida de la Comunitat Valenciana, 7,5; Cataluña, 7, La Rioja, 6,9, Andalucía y las Baleares 6,8 y Murcia 6,7. Todas superan la media nacional de 6,5. Por el contrario, las más bajas, se han dado en Castilla León 4,8; Aragón 5.2 y País Vasco 5.3.

Incrementos en las modificaciones de medidas

Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las consensuadas, han mostrado incrementos interanuales respecto al mismo período del año 2017. En las que se ha llegado a acuerdos han aumentado un 19,4% y las no consensuadas han tenido un ligero aumento del 1,9% respecto al segundo trimestre de 2017.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales tanto consensuadas como no consensuadas han tenido incrementos en comparación con el mismo periodo del año año pasado. Para la provincia de Sevilla, las modificaciones de medidas no consensuadas de abril a junio de 2018 fueron 449, mientras que las consensuadas fueron 139.

Las 991 demandas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas suponen un incremento del 9,9% y las 1.913 demandas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales no consensuadas se incrementan un 5,9%, respecto al segundo trimestre del 2017. En Sevilla, las que los progenitores consiguieron un consenso fueron 220, mientras que las no consensuadas, 416.