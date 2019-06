Huerto del Francés, los crímenes que inspiraron a Machado y al fútbol

Los crímenes del Huerto del Francés dieron lugar en 1977 a una extraña película de “destape” con María José Cantudo y Agata Lys , donde los asesinos no regentaban un casino ilegal sino un prostíbulo.

Al conocer las excavaciones, Aldije huyó a Portugal pero se entregó al enterarse de que su esposa estaba detenida. En sus declaraciones judiciales, Aldije y Muñoz se culparon mutuamente. Excepto la última víctima, ninguna otra pudo ser identificada de no ser por la confesión de los asesinos.

El 16 de diciembre de 1904 se encontró el primer cadáver en la parte de la finca dedicada a criar conejos, aunque no era el que buscaban. En días sucesivos fueron desenterrados los demás, todos ellos fallecidos de un fuerte golpe en la cabeza y sepultados a un metro de profundidad entre cascotes y cal viva.

Fue el primer crimen mediático de la España contemporánea. Casi todos los periódicos publicaron ediciones especiales y enviaron reporteros a Sevilla . El refranero se apropió del término y aún llama Huerto del Francés a un lugar donde se cometen muchos delitos . Antonio Machado lo utilizó para criticar el pacto de las grandes potencias para no intervenir en la Guerra Civil de España.

Antonio Machado utilizó la expresión Huerto del Francés para criticar el Comité de no Intervención propuesto por Francia e Inglaterra por el que las grandes potencias se comprometían a no intervenir en la guerra civil española.

Dijo Machado: “Cuando llamamos Huerto del Francés al Comité de no Intervención, no pretendemos ensombrecer la memoria de Aldije, porque no es en él, precisamente, en quien pensamos”.

No fue su única referencia a los crímenes de Peñaflor: En una gran exposición sobre los manuscritos de los hermanos Machado celebrada en 2004 en Sevilla se pudo ver una carta enviada por Antonio donde describía a los editores con estas palabras: “Que una casa editorial es un Huerto del Francés perfectamente legalizado, cosa es que todos sabemos».