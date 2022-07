Indemnización de más de 2 millones para 500 afectados por unas inundaciones en Andújar (Jaén)

La firma de abogados Bufete Romero Huertas de Sevilla ha logrado una indemnización millonaria a los afectados por unas inundaciones en Andújar (Jaén) producidas hace doce años. Este despacho sevillano ha conseguido demostrar que las causas de esta catástrofe patrimonial y medioambiental fue provocada por la gestión de los recursos del río Guadalquivir en la zona por parte de la Agencia del Agua de la Junta de Andalucía. Más de 500 afectados recibirán una indemnización de dos millones de euros en los próximos días después de que el propio Gobierno andaluz haya decidido no recurrir a la sentencia notificada por la Audiencia Nacional.

El procedimiento judicial ha durado doce años por la complejidad que entrañaba la responsabilidad de la gestión del río Guadalquivir. Días antes de las inundaciones, las competencias sobre el río se asignaron del Gobierno estatal (Confederación Hidrográfica del Estado) a la Junta de Andalucía (Agencia del Agua). Según Manuel Romero Peralta, socio de Bufete Romero Huertas, “durante el procedimiento llegamos a tener dos resoluciones de las dos administraciones que establecían la inadmisión de la reclamación patrimonial, puesto que entendían que la competente era la otra y ahí es donde estuvo la clave: seguir manteniendo la reclamación a las dos Administraciones. Y efectivamente, al final se ha estimado totalmente y todas las consecuencias económicas y los daños que nuestros representados sufrieron”.

En esta exitosa reclamación patrimonial a las Administraciones ha sido fundamental el trabajo pericial realizado con cada uno de los afectados por las inundaciones. Según explica el abogado, “gracias a un arduo trabajo de investigación, conseguimos demostrar que las causas del desastre natural se agravaron por un desembalse no afortunado de los embalses aguas arriba del río, así como la falta de mantenimiento del cauce y de esa capacidad de desagüe hidráulico por parte de la Agencia del Agua (Junta de Andalucía)”.

El portavoz de la plataforma de afectados por las inundaciones IZONOIN afirma “que están muy contentos por la sentencia favorable después de todas las pérdidas que nos provocó la inundación”. Una alegría aún mayor después de 12 años de espera en la que “muchos afectados de la plataforma me miraban con tristeza y desazón y ahora me visitan mucho. Mi casa ahora es una fiesta cada vez que me visitan”.

La plataforma de afectados por las inundaciones, que representa a los cerca de 500 afectados, consideran que la solución definitiva pasa por “demoler el peñascal que obstaculiza, de manera natural, el paso del río y está provocando un lodazal de más de 14 millones de metros cúbicos”. El portavoz de esta agrupación de afectados considera que “se debe actuar como en las otras dos grandes llanuras del Guadalquivir, en la provincia de Córdoba y en Sevilla, donde realizaron una limpieza del río profunda y canalizaron. En cambio aquí no se puede hacer porque el cauce del río prácticamente no existe por la cantidad de fango que hay”.

En febrero de 2010 se produjo en Andújar el mayor caudal histórico del río Guadalquivir a su paso por esta localidad jienense: más de 2.000 metros cúbicos por segundo. Un hecho que no sucedía desde 1963, año en el que esta cuenca padeció una de las más graves inundaciones de los últimos siglos, según las crónicas del momento. Las fuerzas de seguridad tuvieron que rescatar con camiones y lanchas a los 400 vecinos de Los Llanos del Sotillo (Andújar) y de la zona de La Isla, junto al río.

Estas inundaciones provocaron cuantiosos daños en edificios, mobiliario, enseres y maquinaria agrícola. Además, se perdieron muchas cosechas. Según, la reciente sentencia de la Audiencia Nacional se reconocen unas pérdidas valoradas en 1.965.937 euros.

