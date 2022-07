Sentencia de los ERE en el Supremo: ¿Y ahora qué pasará con el resto de las piezas pendientes?

Ésa es la pregunta que hoy se estarán haciendo muchos. ¿Qué pasará con el resto de las piezas pendientes de la macrocausa de los ERE una vez que el Supremo ha dictado sentencia sobre el primer juicio? En el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde comenzó en 2011 la instrucción del caso de los ERE quedan, según los datos recopilados hasta marzo de este año, casi 80 piezas de las distintas macrocausas que se investigan en este juzgado, la mayoría de ellas relacionadas con las ayudas individuales concedidas de la partida de 31L, en las que se estima que hay un total aproximado de 500 imputados, más los considerados responsables a título lucrativo o las entidades declaradas responsables civiles subsidiarios.

En estos casi tres años que han transcurrido desde que la Sección Primera dictó la sentencia del "procedimiento específico" de los ERE -el 19 de noviembre de 2019- se ha especulado con la posible influencia o no que la resolución de este primer caso puede tener en el resto de las piezas que aún quedan por juzgar. Hasta ahora se han celebrado sólo cinco juicios de los ERE.

El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, aseguró al respecto que una vez que el Supremo resuelva los recursos de la pieza política de los ERE, la que afecta a 19 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, habrá que valorar si el fallo puede "favorecer o no" el desarrollo de los más de un centenar de piezas de la macrocausa de los ERE que están actualmente pendientes de enjuiciamiento o en fase de instrucción.

Lorenzo del Río dijo que la posible influencia del fallo del Alto Tribunal sobre la pieza política de los ERE habrá que verlo "en su momento", porque "no sabemos qué interpretación dará con respecto a todos esos recursos, eso puede tener incidencia pero más que nada jurídica por así decirlo en el ámbito de los siguientes juicios".

El magistrado señaló que en la situación actual se generan "un montón de procedimientos más del juzgado Instrucción número 6", por lo que habría que "plantearse una situación de refuerzo distinta a la actual. Si la resolución que dicte el Supremo tiene alguna incidencia en el tratamiento lo tendrán que ver los magistrados, puede ser una situación que favorezca o no favorezca a los actuales juicios, es algo que no sabemos, es un tema jurisdiccional totalmente", precisó.

Lo que sí reconoció Del Río es que en esta situación y con los casos pendientes hay "juicios para rato" derivados de las macrocausas pero explicó que eso se debe a que "también hay muchos que están pendientes, que vendrán".

Del Río cuantificó en 80-90 las piezas pendientes en los juzgados de instrucción, y en este sentido hizo hincapié en que todos los juicios "no son iguales en cuanto a duración, en cuanto a tratamiento jurídico, veremos a ver el resultado del Supremo, eso puede incidir o no" y "a lo mejor no tenemos esos señalamientos tan largos y tan complicados como hemos sufrido hasta ahora".