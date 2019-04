Dos años de cárcel para el ex alcalde de Casariche por prevaricación urbanística

Eladio Lozano, alcalde del municipio sevillano de Casariche desde febrero de 2004 a junio de 2011, ha sido condenado a dos años de cárcel y diez de inhabilitación para empleo y cargo público por un delito de prevaricación urbanística.

El Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla recoge en la sentencia que durante el tiempo de su mantato, "el acusado, a sabiendas de su ilegalidad, concedió diversas licencias manifiestamente injustas en asuntos de índole urbanística" en contra de la opinión de los servicios técnicos y de los secretarios del Ayuntamiento.

La sentencia recalca que el acusado, "siendo conocedor de la normativa que le informaban los informes técnicos de arquitectos, ingenieros, así como secretario del Ayuntamiento, y con conocimiento expreso de que nada se había subsanado", decidió no seguir el procedimiento ni los informes técnicos y jurídicos. El Tribunal, además señala la versión "preparada y nada espontánea" del acusado y su "nulo arrepentimiento".

En concreto, el tribunal ha considerado delito en la concesión de licencia municipal de obras para la construcción de una nave industrial en 2005 que no contaba con proyecto de urbanización. El segundo de los hechos constitutivos de delito es el acuerdo de "innecesariedad de otorgar liciencia de parcelación" en 2008 en otra finca. En este caso, "no era procedente" porque los informes del arquitecto técnico municipal y del secretario del Ayuntamiento señalaban "indicios razonables de que se habían producido actos de parcelación/división en contra de la normativa urbanística". Además, según la sentencia no estaba justificado el destino de regadío de la parcela y la superficie que se iba a segregar "incumplía la unidad mínima de cultivo".

La concesión de licencia municipal para una nave industrial en 2008; dos acuerdos de innecesariedad de licencia de parcelación en 2009 y otro en 2010, unidos a la licencia municipal del tanatorio en el año 2010 son el resto de hechos en los que se basa el delito de prevaricación por el que ha sido condenado el ex alcalde de Casariche.