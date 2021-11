Una juez recuerda que las redes sociales "no son medios de comunicación"

Las redes sociales "no son un medio de comunicación social" y por tanto no cabe ejercer el derecho de rectificación contra la publicación que realice un particular. A esta conclusión ha llegado la juez de Primera Instancia número 25 de Sevilla, que ha dictado una novedosa sentencia en la que rechaza la demanda de rectificación que planteó el ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano contra el secretario general de Facua Rubén Sánchez, a raíz de la publicación de un tuit en su cuenta personal relacionado con la investigación judicial abierta a Serrano por un presunto fraude de subvenciones.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la juez Marina del Río señala que a tenor de la doctrina recogida en la muy conocida Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de diciembre de 1986, el derecho de rectificación, regulado en la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo, consiste en la facultad otorgada a toda persona natural o jurídica de "rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de los hechos que le aludan, que considera inexactos y cuya divulgación puede causarle perjuicio". En el presente juicio, Rubén Sánchez alegó la falta de legitimación pasiva conforme al artículo 10 de la ley de Enjuiciamiento Civil para la acción que se ejercita, al considerar que el tuit se publicó en su cuenta personal en Twitter y por tanto ni se puede considerar su cuenta personal un “medio de comunicación social” ni a él como twittero se le puede considerar “el director” del “medio de comunicación social”. Por su parte, Francisco Serrano estimó que sí se le puede equiparar a un medio de comunicación social dada su condición de periodista, que se refleja en su propio perfil en su cuenta, y que utiliza Twitter como medio para ejercer su profesión teniendo un elevado número de seguidores. Y alega que de no admitirse esta interpretación se provocaría una evidente indefensión al no poder ejercitar su derecho de rectificación ante "una información falsa o errónea publicada en un tuit en una cuenta personal por cuanto la rectificación de la información no la puede hacer la red social Twitter, que no puede obligar al titular de la cuenta a modificar una información sino que sólo podría hacerla el titular de la cuenta". En este sentido, la juez concluye que "efectivamente en el presente caso el demandado no tiene legitimación pasiva para soportar la acción que se ejercita frente a él", dado que en primer lugar hay que determinar qué se entiende por “medio de comunicación social” a los efectos del derecho de rectificación y valorar si una cuenta de Twitter puede considerarse como tal. La LO 2/1984, dice la magistrada, no contiene un concepto legal que defina qué se entiende por “medio de comunicación social”. En un sentido general y no estrictamente jurídico, un "medio de comunicación" según el diccionario de la RAE sería cualquier instrumento de transmisión pública de información, como emisoras de radio, televisión, periódicos, Internet, etc. y "social" relativo a la sociedad. Por otro lado, el objetivo principal de los medios de comunicación masivos es el de ofrecerse como un canal a través del cual las personas se comunican y obtienen material informativo que describa, explique y analice datos y acontecimientos de diversos tipos, políticos, económicos, sociales o culturales a nivel local o mundial. Por su parte, Twitter es una aplicación gratuita de la web, que viene a ser definida como una red social de microblogging que posee las ventajas de los blogs, mensajería instantánea y las redes sociales, donde muchos usuarios alrededor del mundo se relacionan y comparten opiniones, reflexiones, memes y también información por medio de unos micromensajes de texto llamados tuits que no superan un número limitado de caracteres (actualmente 280). "Entiende esta juzgadora que en sentido vulgar puede considerarse a Twitter o sus cuentas como un medio de comunicación, pero en sentido jurídico para considerar que una cuenta de Twitter pueda ser un medio de comunicación social dependerá de quién es el titular de la misma y el fin con que se utiliza y si puede la misma ponerse en relación con alguno de los medios de comunicación social tradicionalmente admitidos, que la utilicen como instrumento para sus fines de difusión informativa". Y precisamente esta diferenciación entre “red social” y “medios de comunicación digitales” a efectos del derecho de rectificación viene también establecida en el artículo 85 de la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, pues en el primer párrafo de su apartado 2 se refiere a los responsables de redes sociales y servicios equivalentes mientras que en el segundo párrafo o se refiere ya en concreto a los medios de comunicación digitales. "No puede por tanto considerarse que la cuenta personal del demandado, por mucho que sea periodista y que tenga un elevado número de seguidores (lo mismo ocurre con muchos usuarios de otras profesiones), sea un medio de comunicación social”. Rectificación contra el medio, no el periodista Pero es que además, prosigue la sentencia, el derecho de rectificación "nunca se ha configurado como un derecho ejercitable frente a particulares ni en relación a informaciones publicadas por los mismos". Lo relevante ha sido siempre la rectificación de la información emitida pero no su concreta autoría, por ello no está previsto que el derecho se ejercite contra el periodista autor de la noticia o información difundida en cuestión, sino contra el medio de comunicación que lo difunde. Y lo mismo ocurre cuando la información que se quiere rectificar se ha difundido por Internet y en el presente caso concreto a través de la red social Twitter. "Será por tanto Twitter como responsable de la red social, quien esté legitimada en el presente caso para soportar la pretensión de derecho de rectificación que ejercita el demandante frente una información publicada en un twit en una cuenta personal o cuya autoría corresponda a un particular que no sea un medio de comunicación social", pues así se establece en el artículo 85. de la ley orgánica 3/2018. Hay que considerar por tanto que el demandante no tiene acción contra el demandado ni éste legitimación pasiva conforme al artículo 10 de la LEC y la normativa antes mencionada, por lo que procede la plena desestimación de la demanda, concluye el fallo. El tuit de la demanda