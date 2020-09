Una perrita instrumentalizada para castigar al otro

La juez no admitió como prueba documental los WhatsApp y correos electrónicos intercambiados, pero sí que el hombre reconoció varios aspectos recogidos en dichos mensajes como la aceptación del disfrute compartido de la mascota y la futura convivencia con ambos.

Lorena Lozano argumentó en su demanda que en julio de 2019 se produjo un “cambio de dinámica” en la relaciones amistosas debido a que ella se relacionaba con amigos comunes. Entonces el tenor de sus mensajes empezó a advertir: “no sé cuándo vas a volver a ver a la perra, has sido cruel y falsa conmigo”, “como me vaya a Barcelona, te juro por mis muertos que no la ves más”, “no la vas a volver a ver en tu puta vida, ya me encargo yo“, “olvídate de la perra“ “yo me quedo con ella y no te estoy preguntando”.