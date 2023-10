Llanto por una glorieta del Parque de María Luisa

Quizás sea bueno que la mayoría de sevillanos no sepan que la Patrona de la ciudad y su archidiócesis tiene una gran glorieta dedicada en el Parque de María Luisa. Tal vez sea mejor que conserven simplemente la imagen de la plaza donde está la Puerta de los Palos de la Catedral. La Virgen de los Reyes tiene un gran espacio dedicado en el parque desde 1929, cuando se diseñó una plaza semicircular con escenario, fuente, azulejos e imaginería. Su mantenimiento no fue el adecuado hasta que se perdió toda muestra de esplendor en los años cuarenta. De la primera glorieta monumental queda muy poco. El Ayuntamiento afrontó la recuperación hace diez años con motivo del centenario del parque. Se gastaron 150.000 euros para procurar que al menos se pareciera al diseño original.

La glorieta presenta hoy numerosos desperfectos menos de diez años después de la última intervención. Hay varias losetas levantadas, agua estancada en la fuente, hasta diez enchufes a la vista (al menos carecen de corriente eléctrica) y un aspecto general de abandono. No ayuda a este rincón urbano que, pese a su enorme extensión, se encuentra muy escondido en la inmensidad del parque. De hecho se pasó décadas en ruinas sin que las autoridades plantearan alguna solución para, al menos, que presentara un estado digno. El fondo de la Biblioteca Antonio Machado, de arquitectura moderna, ya provocó una contaminación paisajística en este sector de un parque de cuidado diseño.

El recinto está necesitado de un plan de seguridad y vigilancia permanente. La glorieta se encuentra en la zona trasera del Museo Arqueológico, un espacio que muchos identifican con la zona íntima del parque. Quizás por su localización tan escondida o por el estado ruinoso en el que se encontraba durante muchos años por lo que sólo la visitaban los patinadores que iban a la gran pista que existe delante. Tras un proyecto fallido en 2007, en 2013 se terminó la reconstrucción de un monumento que prácticamente desapareció a mediados del pasado siglo. El proyecto estaba justificado en el centenario de la apertura del parque al libre acceso de los sevillanos.

Construida con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929, la glorieta tenía forma de semicírculo y estaba construida en ladrillo. En el lugar privilegiado del centro del muro se encontraban tres hornacinas separadas por pilastras. En medio, con mayor tamaño, se cobijaba una imagen de la Virgen de los Reyes, debajo de la cual salía el agua de una fuente. En los laterales, por una parte las figuras de San Fernando, San Isidoro y San Leandro, y por la otra las Santas Justa y Rufina, representadas con la Giralda. Las figuras de entonces fueron modeladas y vidriadas en cerámica blanca y azul, en la fábrica trianera Montalván.Alrededor de los años 40 del siglo pasado se destruyó la fuente. Se desconoce el destino de las figuras, salvo la de la Virgen de los Reyes, que fue trasladada sucesivamente para evitar su deterioro. Hoy se encuentra en la Residencia de Sacerdotes de la calle Becas.

El proyecto de restauración que se ejecutó hace diez años incluyó la reactivación de la fuente y la recuperación del muro central de ladrillo. La imagen de la Virgen en bulto relieve sigue presidiendo el monumento, pero las esculturas laterales de los santos han sido sustituidas por azulejos. Según los planes, se esperaba que la glorieta recuperara parte de su dramatismo para volver a ser escenario de representaciones teatrales y musicales, al menos durante el transcurso de las actividades con motivo del centenario del parque.

El tiempo ha demostrado que este bello rincón del parque sigue olvidado, probablemente porque no se cuida ni aprecia aquello que no se conoce. Y la glorieta de la Virgen de los Reyes no es conocida y para colmo no resulta fácil de encontrar. Muchos son los atractivos de un parque con muchos rincones, caminos, lagos y especies vegetales.