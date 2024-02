EL PSOE pierde la caseta de la Feria de Sevilla

Al perro flaco todo son pulgas. Tragedia de las grandes en el PSOE. Hay quienes con evidente tono de humor dicen que esto es peor que la pérdida del Gobierno andaluz en 2018 y del Ayuntamiento de Sevilla el pasado junio. "¡Hemos perdido la caseta de Feria!", se oyó gritar en la sede de la formación política. La popular caseta del PSOE, situada en la calle Antonio Bienvenida 79-87, no estará este año en el real. El gobierno del PP le ha aplicado la normativa como a los demás sevillanos que no han cumplido con los plazos a la hora de realizar el ingreso de las tasas correspondientes. En esta materia hay poca solución porque los funcionarios tienen las manos atadas. De hecho, muy conocidos personajes han perdido su caseta por el mismo motivo y no les sirvió de nada ni siquiera alegar que eran reconocidos autores de letras de sevillanas, como ocurrió en un caso. "Os cambio el monumento que me queréis dedicar por la caseta que he perdido", oyó un directivo de Fiestas Mayores de hace dos décadas. Y no hubo caseta.

La del PSOE ha sido una caseta con historia, con mucha vida y con muchos visitantes ilustres. Tiene nada menos que cinco módulos, que ahora podrá repartir la Delegación de Fiestas Mayores entre peticionarios (la lista es extensa) o dedicarlas a casetas de puertas abiertas. Está gestionada por la estructura provincial del partido, liderada en la actualidad por Javier Fernández, que convocó esta semana una reunión de urgencia en la sede de Luis Montoto. Los socialistas quieren ver que la decisión no es definitiva y se podría salvar con algún tipo de recurso, pero en el fondo se sabe que las opciones son mínimas, habida cuenta de ciudadanos anónimos y conocidos que han sufrido el mismo problema: no haber pagado en tiempo y forma. El gobierno local que preside José Luis Sanz ha prometido estudiar la situación, pero el margen de maniobra es corto aunque se quisiera buscar una. La próxima está convocada la comisión de Fiestas Mayores integrada por todos los grupos políticos. Las conclusiones a las que se lleguen no son vinculantes, pero sí tienen su importancia.